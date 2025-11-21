Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dvojica mladića negiraju krivnju za požar u Vjesniku, pucnjava u Sisku kod škole, poskupljenje dopunskog osiguranja, prosvjedi u Gospiću, Zelenski o teškim izborima za Ukrajinu, Trumpov rok za mirovni plan...

Pokretanje videa...

Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja 04:00
Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja | Video: 24sata/Video
SJAJNA IDEJA

FOTO Rijeka zasjala u novom ruhu! Pogledajte sjajan mural

RIJEKA - Rijeka je zasjala u novom ruhu! Na zidu zgrade u ulici Andree Benussija osvanuo je mural sa simbolima Armade, HNK Rijeke, grada Rijeke i Hrvatske. Autor je Vito Trkulja. 'Sam mural predstavlja veliko sunce na vrhu, to bi bio grb od Rijeke jer Rijeka nam je sunce, ujedno i život. Osim samog grba, nalaze se galije koje predstavljaju Armadu, flotu brodova koje putuju, ura koja je obgrljena s dvoglavim orlom i na dnu mora su morski psi. Znači sve je nekako obuhvaćeno, od dubine do nebesa', opisao je.

Pokretanje videa...

Rijeka: Svečano predstavljanje murala sa simbolima grada, Armade, HNK Rijeke i Hrvatske 02:17
Rijeka: Svečano predstavljanje murala sa simbolima grada, Armade, HNK Rijeke i Hrvatske | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Da su dozvole za solarne elektrane u Pregradi na osnovi kojih je pokrenuto izvlaštenje zemljišta protuzakonite utvrdilo je ministarstvo graditeljstva, a do toga je  došlo nakon pisanja 24sata. Maloljetnik uhićen zbog požara u Vjesniku. 30 proizvoda dodano na listu onih s ograničenim cijenama- među njima čaj, kašice i smrznute lignje. Tek 1. ožujka 2027. kreće novi sustav naplate cestarine...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite! | Video: 24sata/Video
USPJEH U KUPU

VIDEO Vratila se sinergija Boysa i momčadi. Pogledajte kako svi zajedno slave nakon Karlovca

KARLOVAC - DINAMO 0-7 "Modri" su uvjerljivo slavili u Kupu protiv Karlovca i tako napravili korak prema izlasku iz krize. Bad Blue Boysi navijali su tijekom cijelog susreta, odradili i šou s bakljama, a onda i propisno pozdravili momčad. Ovaj put igrači nisu otišli, navijači nisu zviždali te se Karlovcem orilo 'Dinamo Zagreb' nakon dominacije protiv drugoligaša. Boysi i Dinamo okreću se HNL-u

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Karlovcu 00:50
Slavlje Dinama u Karlovcu | Video: Hrvoje Tironi/24sata
SAŽETAK KARLOVAC - DINAMO

VIDEO Sedam golova Dinama i šest različitih strijelaca. Ovako su deklasirali Karlovac u Kupu

KARLOVAC - DINAMO 0-7: Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. Hrvatski doprvak došao je u goste Karlovcu, drugoligašu kojeg "modri" ipak nisu nimalo podcijenili. Već nakon 30-ak minuta utakmice, momčad Marija Kovačevića imala je tri gola razlike i komfornu prednost, a na kraju je bilo čak 7-0. 'Modri' su imali čak šest različitih strijelaca

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo 02:07
Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Skupina mladih na obavijesnim razgovorima u zagrebačkoj policiji zbog potencijalne veze s uzrokovanjem požara u neboderu Vjesnika, doznaju 24sata. I do 600 eura božićnice dobit će umirovljrenici u Umagu, doznali smo i kako je u ostatku Hrvatske. Počelo suđenje za smrt 63 ljudi u požaru diska u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, optuženo 35 ljudi. Američki Kongres gotovo jednoglasno je glasao za objavu dosjea o predatoru Epsteinu, a odluku sada još mora odobriti Trump. Istražili smo, evo gdje su danas uhićeni Beroš, Roić i Rotim. Rafel je požurio na svijet pa je stigao par dana ranije, mama Sanja rodila je u vozilu Hitne.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?! | Video: 24sata/Video

