Gledam Banožića kako gura ministricu poljoprivrede i pitam se: Kakav je to muškarac?

Prema istraživanjima na svim televizijama, bila je velika gledanost otvaranja velebnog Pelješkog mosta, posebno na HTV-u i TV N1, koji su imali program do kasno u noć. O značenju mosta govori i činjenica da se ne sjećamo većeg oduševljenja građana u posljednjih desetak godina. Dva detalja su se, onako usput, komentirala - snimka kako predsjednik dolazi po protokolu posljednji i hodajući prema mjestu događanja odlazi u stranu te prvi pruža ruku i pozdravlja premijera. Na otvaranju odlični i sadržajni govori - od Milanovića koji je pozvao na suradnju i zajedništvo do premijera koji je istaknuo da je most nestranački projekt, a i govor predsjednika Sabora Jandrokovića bio je primjeren. Ali zato je prije njih župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić u svom polupismenom govoru izrekao nepotrebnu laž da je gradnju mosta prvi predložio Luka Bebić, a nakon njega zastupnik SDP-a Šprlje. Gledao sam i slušao starog lisca, barba Luku Bebića, koji kaže da je on prvi predložio na sastanku HDZ-a da se gradi most, a na pitanje novinarke N1 Katarine Brečić da postoje i druge verzije, barba Luka tvrdi da on za sebe ima dokaze, naravno u svezi sastanka u HDZ-u. Njega ne zanima što smo na ekranima dan ranije vidjeli izjave da je ipak prvi bio Šprlje. U izravnom TV prijenosu trebali su biti posebno predstavljeni autor projekta, slovenski inženjer građevine Marjan Pipenbaher, kao i Kinez, predstavnik izvođača radova koji su radili non-stop, i po nevremenu, i u koroni, i po suncu...