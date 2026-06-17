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NAVIJAČKA PROGNOZA

Gledate tekmu 'vatrenih' vani? Evo gdje vas može oprati kiša, a gdje ćemo se 'kuhati' od vrućine

Piše Ivan Radnić, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 5 min
Gledate tekmu 'vatrenih' vani? Evo gdje vas može oprati kiša, a gdje ćemo se 'kuhati' od vrućine
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Zagreb: Navijači na Trgu bana Jelačića prate utakmicu EP-a između Engleske i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U unutrašnjosti će tijekom dana povremeno biti više oblaka, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su tijekom noći te ponovno poslijepodne

Nogometna groznica trese Hrvatsku. I ne samo Hrvatsku nego i naše navijače u SAD-u, točnije u Dallasu, gdje večeras od 22 sata 'vatreni' protiv Engleske otvaraju Svjetsko prvenstvo. Dok hrvatski reprezentativci odrađuju posljednje pripreme za jednu od najvažnijih utakmica grupne faze, navijači se okupljaju s obje strane Atlantika.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije 32 godine Amerikanci su također bili domaćini Svjetskog prvenstva, no iako je tamošnja reprezentacija u međuvremenu značajno napredovala, nogomet ili "soccer", kako bi Amerikanci rekli, i dalje nije među najpopularnijim sportovima. Ipak, svjetska nogometna smotra privukla je pažnju mnogih Amerikanaca koji se fotografiraju s navijačima i posjećuju pubove iz kojih odjekuju navijačke pjesme.

Fort Worth: Hrvatski navijači u povijesnoj četvrti Stockyards
Fort Worth: Hrvatski navijači u povijesnoj četvrti Stockyards | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U GRADU SPEKTAKLA Vatrena Knoll stigla u Dallas uoči okršaja Vatrenih i Engleza! 'Spremna za četvrto prvenstvo'
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Dio američke kulture upoznaju i Hrvati. Tako su ambasador HNS-a Aljoša Asanović i predsjednik Rijeke Damir Mišković ovih dana posjetili tradicionalnu paradu stoke. Hrvatski navijači koji nisu uspjeli nabaviti ulaznicu za ogled s Englezima utakmicu će moći pratiti na velikom videozidu u navijačkoj zoni ispred stadiona. Iako tisućama kilometara daleko, podrška 'vatrenima' neće izostati ni u Hrvatskoj.

Fort Worth: Hrvatski navijači u povijesnoj četvrti Stockyards
Fort Worth: Hrvatski navijači u povijesnoj četvrti Stockyards | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Diljem zemlje organiziraju se navijačke zone i zajednička gledanja utakmice. U Zagrebu se na dan utakmice otvara službena Vatrena zona Hrvatskog nogometnog saveza na Cvjetnom trgu, odnosno Trgu Petra Preradovića. Posjetitelje očekuju golemi LED ekran, cjelodnevni program i besplatan ulazak. Na Trgu bana Jelačića, u organizaciji udruge Mi Hrvati, nastupit će Slavonia band, koji će potom otputovati među hrvatske navijače u Torontu i Philadelphiji uoči utakmica protiv Paname i Gane.

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No mnoge navijače zanima jedno pitanje - kakvo će biti vrijeme? Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno poslijepodne. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 27 i 31 °C, dok će vjetar biti većinom slab.

Foto: DHMZ

Za zagrebačku i karlovačku regiju prognoza ipak nije idealna. Upaljen je žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena upravo u vrijeme utakmice, pa bi navijači koji planiraju gledati susret na otvorenom trebali pratiti razvoj vremena.

Foto: DHMZ

Postoji i alternativa u zatvorenom. Vatrena zona bit će organizirana i u Tvornici kulture, gdje su osigurani klimatizirani prostor i bogat popratni program. Zbog kasnog termina utakmice Grad Zagreb odobrio je produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima do dva sata ujutro.

Dallas: Trening hrvatskih nogometnih reprezetativaca uoči utakmice protiv Engleske
Dallas: Trening hrvatskih nogometnih reprezetativaca uoči utakmice protiv Engleske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Splitu će se navijači tradicionalno okupljati na Zvončacu, na Sustipanskom putu, gdje će tijekom cijelog prvenstva biti otvorena velika fan zona u organizaciji udruge Mi Hrvati. Rijeka će svoje navijačko srce pokazati u Pogonu kulture, gdje će također biti organizirano gledanje utakmice u zatvorenom i klimatiziranom prostoru, što je dobra opcija ako vrijeme pokaže svoju nestabilniju stranu. U Osijeku službena navijačka zona nije najavljena, no Grad je ugostiteljima odobrio produljeno radno vrijeme do dva sata poslije ponoći.

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Dobra vijest za navijače je da se nakon utakmice s Engleskom nastavlja stabilnije vrijeme. Prema prognozi DHMZ-a, od četvrtka do subote prevladavat će pretežno sunčano i vruće vrijeme. Tek su u četvrtak na istoku zemlje i u Gorskoj Hrvatskoj mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Dakle, ako večeras planirate navijati na otvorenom, kišobran možda neće biti loša ideja, osobito u središnjoj Hrvatskoj. No jedno je sigurno - podrške Vatrenima neće nedostajati, bilo na tribinama u Dallasu, na Cvjetnom trgu, Zvončacu ili ispred malih ekrana diljem Hrvatske.

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