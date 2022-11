Gledati ili ne gledati utakmice u školama? Evo što o tome kažu premijer, profesori, pedagozi...

Velike rasprave povele u javnosti nakon što ministar obrazovanja Radovan Fuchs poručio da će učenici u školama moći gledati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije tijekom nastave. Podsjetimo, prvi su 'stanku' odlučili napraviti saborski zastupnici, što je najavio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Među prvima je to kritizirala bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

- Mislim da je ministar to nespretno izjavio ili da je možda malo izvađeno iz konteksta. Nadam se da će se uskoro korigirati - poručila je.

- Da bi se to ostvarilo, to bi trebalo biti unaprijed predviđeno u školskom kurikulumu jer za Prvenstvo se odavno znalo. Trebala bi biti predviđena i nadoknada propuštenih sati. Uz sve to i roditelji bi se trebali s time složiti, a uvjerena sam da mnogi roditelji misle kako je takvo što neprimjereno - rekla je bivša ministrica. Dodala je kako se možda može napraviti neki izuzetak ako bi Hrvatska, primjerice, ušla u finale, ali i tada je, tvrdi, pitanje bi li to bilo primjereno.

Gledanje utakmice u školama komentirao je u ponedjeljak i premijer Andrej Plenković. Poručio da je to nije "nikakav organizirani raspašoj" te da oni koji to žele i koji se tako dogovore mogu tih dva sata nadoknadit u drugom terminu.

Hrvati vole nogomet i ne treba biti veliki politički analitičar da znate da je ljudima bitno kako će Hrvatska igrati, kazao je Plenković. Otkrio je i kako je dobio službeni poziv da dođe u Katar te da će rado otići ako bude moguće.

A što kažu ravnatelji, profesori, pedagozi?

'Zašto bi se gubilo 90 minuta nastave za nešto što nema veze s nastavom?'

- Na nastavi je naglasak na usvajanju ishoda koji su jasno definirani za svaki predmet - rekla je za N1 školska pedagoginja Ivana Gašparac te dodala da se na početku svake školske godine donosi Godišnji plan i program rada škole u kojem se navodi sve što se planira raditi te godine, ali i da mogu postojati odstupanja od njega.

- Ali, ne vidim Svjetsko prvenstvo u nogometu kao jedan od razloga za odstupanje. Ne prate svi nogomet, niti ga moraju pratiti. Ishode svi učenici trebaju usvojiti. Ne vidim zašto bi se gubilo 90 minuta od nastave za nešto što nema veze sa samom nastavom - poručila je.

Smatra i kako nema potrebe da se nastava nadoknađuje zbog utakmica.

- Svi su bili zabrinuti za nadoknade koje su nastale zbog potresa, online nastave i štrajka učitelja, a za nadoknade ovakvog tipa stvarno nema potrebe. Zašto bi učitelj koji je na svom radnom mjestu unutar radnog vremena bio prisiljen odrađivati nadoknade, pogotovo ako se ne slaže s odlukom da se gleda, a nije nikakva izvanredna situacija da bi se moralo - rekla je.

Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama poručila je da se ne "prekida operacija slijepog crijeva zbog utakmice, pa zašto bi se onda prekidala nastava zbog utakmice?".

'Bio bih sretan da nam je ovo najveći problem u Hrvatskoj'

- Ovako mi kažemo što nam nije važno. Nastava nije važna, a utakmica jest. Pa što će onda biti sljedeće? - poručila je.

Polemike je za N1 komentirao i Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

- Bio bih jako sretan sudionik obrazovanja u RH da nam je ovo najveći problem u Hrvatskoj. Sada se dijele na lijeve i desne, vidim da mediji rade ankete, ali mislim da je to trebalo prepustiti školama. Tko hoće gledati neka gleda, program ide, to ćemo nadoknaditi kao da je netko nedostajao na nastavi iz nekog drugog razloga - rekao je ravnatelj Stić.

'Utakmica se može uklopiti u nastavu'

Profesorica Nevenka Maras s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu rekla je da nije za prekidanje nastave radi same utakmice, ali je za to da se utakmica gleda u školama uz uvjet da se sve "pomno pripremi".

- Dakle, da se naprave izmjene i dopune nastavnog i školskog kurikuluma, da se napravi dobar didaktički materijal i učenici pripreme za gledanje - rekla je za Dnevnik Nove TV te dodala kako se gledanje utakmice može "bez problema uklopiti u nastavu".

- Recimo, sa stajališta Likovne kulture možemo uputiti dio učenika da prate kako su države predstavile svoj nacionalni identitet. Na Glazbenoj kulturi mogu se promotriti himne. Na Hrvatskom se može pratiti kako sve to novinari prate i koriste li standardni hrvatski jezik - istaknula je.

A što je s djecom koja ne žele gledati utakmicu?

- Ako smo napravili sve potrebne korake, to je kao da dijete kaže da neće sudjelovati na nastavi Matematike. Isto tako, ako neko dijete stvarno ima problem s utakmicama i to ga stvarno ne zanima, onda mu možemo dodijeliti neki drugi zadatak kako bi ipak ostalo sa svojim vršnjacima - rekla je.

