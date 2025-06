'Globalne promjene i održivost zvuče kontrarno. Čovječanstvo se prvi puta susreće s time'

Uz reperski hit "Who Let the Dogs Out", u konferencijsku dvoranu zagrebačkog hotela Hilton Garden Inn ušetao se jedan poseban četveronožac - robopas ATJ-a Lučko, koji je voditelju prvoga panela Igoru Alborghettiju uručio pitanja za sugovornike na petoj business konferenciji Kvaka24 u organizaciji 24sata.

Ovogodišnja konferencija naslova "Šansa u svijetu globalnih promjena: Održivost i otpornost hrvatskoga gospodarstva" u punoj je dvorani okupila paneliste iz svijeta ekonomije i financija, IT-a, turizma, marketinga, poduzetništva i drugih područja. Pričalo se o stalnim iznenadnim, često politički motiviranim tržišnim poremećajima, trgovinskoj politici Donalda Trumpa i posljedicama po europske proizvođače, o hrvatskom putu ka održivom turizmu i skraćivanju dobavnih lanaca zbog ranjivosti međunarodnih lanaca opskrbe, okupljeni su mogli čuti i detalje uvođenja obaveznih e-računa za sve poslovne subjekte u Hrvatskoj od početka iduće godine. Kroz primjere iz prakse raspravljalo se i o tome kako korisnike pretvoriti u ambasadore brenda, s naglaskom na izgradnji snažnih odnosa s potrošačima i stvaranju zajednica koje ne samo da dijele svoja iskustva, već i oblikuju budućnost proizvoda. Nagle promjene u tržišnim pravilima često pogađaju male i mikro poduzetnike, osobito kad dolaze iz političke sfere. U takvom okruženju, gdje se i najmanji vanjski potres osjeti na lokalnoj razini, umjetna inteligencija postaje moćan saveznik, čulo se na konferenciji.

Kvaka24 kontinuirano podržava poduzetnike i obrtnike u svim tržišnim izazovima korisnim, inspirativnim i edukativnim sadržajem. Ove godine naglasak je stavljen na informiranje o trendovima, inovacijama i najsuvremenijim praksama u poslovanju​​ te na pronalaženje konkretnih rješenja i otvaranje rasprave o aktualnoj problematici poduzetništva. Partneri konferencije su Fina, Raiffeisenbank Hrvatska, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska pošta, KONČAR, Mastercard i Telemach. Organizator konferencije zahvaljuje i Ministarstvu unutarnjih poslova i ATJ Lučko na pojavljivanju te pomoći čeličnog četveronošca.

Zagreb: Konferencija Kvaka24 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Globalne promjene i održivost zvuče kontrarno. Čovječanstvo se prvi put s tim susreće - rekao je u uvodnom govoru direktor 24sata Goran Gavranović.

Dodao je kako je društvo oduvijek težilo održivosti, velike promjene i skokovi su konstanta, no danas su veći nego ikad.

- Najveća promjena koju danas poslovni čovjek doživljava jest potreba za specifičnim stručnim znanjima i, istovremeno, renesansa znanja, koja objedinjuju sve. U tom paradoksu smo se našli unutar naših poslova i života - rekao je Gavranović.

Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić u uvodnom je izlaganju pokazao procjene prema kojima je Hrvatska slabo izložena efektivnoj carinskoj stopi. Očekuje se maksimalni negativni učinak rasta. Hrvatska ima mali izvoz u SAD, ali je za nas značajan, naglasio je. Stopa izvoza će biti niska, prvi je izazov gubitak konkurentnosti, drugi su pak znatno niži profiti i ispodprosječne investicije, dodao je Stojić. Ojačati treba tržište kapitala - mirovinskim fondovima olakšati investiranje u domaću ekonomiju, jačati poreznu atraktivnost registracije start up tvrtki, uvesti investicijske račune građana s poreznim poticajima, izjednačiti porezni tretman vlasničkog kapitala i duga, nabrojio je.

Višnja Božinović, članica Uprave za poslovanje sa stanovništvom i SME-ovcima Raiffeisenbank Hrvatska, naglasila je kako im je cilj osigurati sigurnost poslovanja klijentima i poslovnom odnosu.

- Puno ulažemo u digitalnu transformaciju, da naši klijenti i njihovi podaci budu sigurni.

Ante Janko Bobetko, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG BICRO, naglasio je kako su unatrag desetak godina financirali više od 25 tisuća projekata.

- Naše su kompanije kvalitetne, no izvori financiranja im ponekad nisu dostupni - naglasio je Bobetko.

Slađana Ćosić, voditeljica Grupe Europske investicijske banke u Hrvatskoj, dodala je kako je banka imala važnu ulogu u razvoju i stvaranju inovacijskog ekosustava u Hrvatskoj, podržali su niz startupova. Božinović je upozorila na razne prijevare, prisutne svugdje na dnevnoj razini, zbog kojih je sigurnost podataka od krucijalne važnosti.

Na panelu posvećenom održivom turizmu Robert Pende, ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva u Ministarstvu turizma i sporta, rekao je kako treba ulagati u razvoj, ali i spriječiti pretjeranu ekspanziju. Da nam moraju biti važne domaće namirnice, smatra Krešimir Tomić, tajnik Udruženja ugostitelja Zagreba, dok je Roko Romić, osnivač Kultura kombuche, stipendist Mastercardove Uplift akademije, ispričao kako su, usred pandemije, na tržište plasirali svoj tržištu dosad nepoznat i potpuno prirodan proizvod. Ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić naglasio je kako održivi turizam ne nastaje odjednom, nego je u pitanju dugotrajan proces.

Andreja Kajtaz, direktorica Sektora digitalnih rješenja FINA-e, govorila je o e-računima koji će eliminirati dosadašnja opterećenja sustava, ali i smanjiti ekološki otisak. Naglasila je da se poduzetnici ne trebaju bojati jer za sve postoji rješenje.

Zagreb: Konferencija Kvaka24 | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Definitivno mogu reći da je CX glavna stvar u našoj tvrtki. To su iskustva naših klijenata, živimo od toga. Trudimo se unapređivati naše usluge. Imamo jaku puno kanala putem kojih komuniciramo s klijentima - rekla je Iva Stipančević, head of CX RBA, na panelu posvećenom korisničkoj podršci kao platformi za aktivno uključivanje kupaca u razvoj proizvoda.

- Pomak se vidi. Danas sve ozbiljne firme pričaju o iskustvima krajnjih korisnika. To je jedna jako važna tema - rekao je Ivan Kovačević, Partner i COO, Wine&More i Craft Technology Board Member & Chief Product Strategist u Granular Group.

Josip Ninić, CEO, KONČAR - Električna vozila istaknuo je da je krajnji kupac za njih putnik koji koristi njihova vozila. Prate komentare i povratne informacije putem društvenih mreža.

- Bilo mi je drago vidjeti pozitivne komentare o novom tramvaju u Zagrebu. Ponosni smo na činjenicu da u realizaciji proizvoda sudjeluje niz malih poduzeća - rekao je Ninić i naglasio kako naši poduzetnici ne bi smjeli ostati u granicama države.

- Ljudi rade s ljudima, korisničko iskustvo se gradi sa sugovornicima s druge strane. To su odnosi koji moraju biti duboki, trebaš znati dobro tvrtku, česte su borbe. Mi kao firma radimo s klijentima kojima pružamo usluge - rekao je Dejan Rogan, Head of Business Solutions, HSM.

- U Telemachu je korisnička podrška prvi kontakt s klijentima. To je kanal u kojem je najteže razviti pozitivno korisničko iskustvo, a nastaviti biti stabilna. Nema prosljeđivanja informacija, fokus je da zaposlenik u službi odmah riješi problem - rekao je Ozren Kovačević iz Telemacha, direktor sektora Brige o korisnicima i upravljanja korisničkim iskustvom.

Zagreb: Konferencija Kvaka24 | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na panelu posvećenom umjetnoj inteligenciji kao moćnom savezniku malih poduzetnika, njihovu "biznis BFF-u", Vedran Antoljak, CEO/ AI Business Advisor, Best Advisory d.o.o. istaknuo je da je AI bitan aspekt svake tvrtke. Utječe na produktivnost, ali i na manji trošak. Malo manjih poduzetnika koristi umjetnu inteligenciju.

- Ako koristite ChatGPT, ona koristi konzistenciju u pisanju. Osigura se univerzalnost odgovora, konzistenciju u mailovima te samo to već stvara uštedu - rekao je Nenad Raca, direktor Aduro ideja.

- Danas su svi više manje informatički pismeni i imaju kritičko mišljenje, ono što nedostaje umjetnoj inteligenciji. Informacije koje nam AI daje treba i provjeriti - rekao je doc. dr. sc. Vjeran Bušelić, profesor na TVZ, FOI i Effectus veleučilištu.

- Plaćene verzije alata su puno razvijenije - rekao je Davor Aničić, CEO Velebit AI i član Upravnog odbora CroAI.