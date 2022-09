Glumac osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva majke, planirao ubiti i Justina Trudeaua

Ryan Grantham (24), glumac poznat po kratkoj ulozi u Netflixovoj seriji 'Riverdale', osuđen je na doživotni zatvor zbog ubojstva majke Barbare Waite u 2020. godini.

Rayan je osuđen u utoran na Vrhovnom sudu Britanske Kolumbije u Vancuveru. Pravo na uvjetni otpust neće imati sve dok ne odsluži 14 godina, piše BBC.

Glumac je priznao krivnju za ubojstvo drugog stupnja, nakon što je prvotno bio optužen za ono prvog stupnja. Tužitelji su naveli i da je planirao ubiti kanadskog premijera Justina Trudeaua (50). S obzirom na to da je priznao ubojstvo, njegova kazna bila je očekivana na sudu u Kanadi.

Podsjetimo, posljednje ročište za izricanje presude Ryanu Granthamu na Vrhovnom sudu održano je sredinom lipnja ove godine. Na njemu je izneseno izvješće o mentalnom stanju i ponašanju mladog glumca prije i nakon što je ubio svoju 64-godišnju majku u njihovoj gradskoj kući u Squamishu.

Zvijezda serije 'Riverdale' ustrijelio je svoju majku u potiljak dok je svirala klavir 31. ožujka 2020. On je priznao krivnju za ubojstvo drugog stupnja u ožujku nakon što je prvotno bio optužen za ubojstvo prvog stupnja, izvijestio je tada CBC.

Sud je u lipnju saslušao kako je glumac uvježbavao ubojstvo i čak snimio video zapise koji su prikazani na sudu, uključujući četverominutni segment snimljen satima nakon ubojstva u kojem je priznao ubojstvo i pokazao mrtvo tijelo svoje majke.

Kako su otkrili na sudu, Ryan je sljedećeg dana spremio u automobil tri pištolja, streljivo, 12 molotovljevih koktela, potrepštine za kampiranje i zemljovid s uputama do Rideau Cottagea u Ottawi i krenuo na istok s idejom da će ubiti premijera Justina Trudeaua. No, do njegove kuće nikada nije stigao već se predao u sjedište policije u Vancouveru.

