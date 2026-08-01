GNJUSNI SKANDAL Biskupi su osam godina krili zlostavljanje mladića. Koga zapravo štite?

Mladić je imao 16 godina kad je, prema njegovu svjedočenju, početkom dvijetisućitih počelo seksualno zlostavljanje u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati. Navodni zlostavljač bio je svećenik koji će poslije zauzimati istaknuta mjesta unutar crkvenih struktura. Zlostavljanje se, prema informacijama koje je objavio novinar Vanja Moskaljov i Dnevnik.hr, nastavilo i tijekom mladićeva filozofsko-teološkog studija u Đakovu te trajalo gotovo desetljeće. Svećenik ga je navodno držao pod kontrolom autoritetom, novčanim darovima i omogućavanjem pristupa alkoholu, dok su mu ispovjednici kojima se pokušao povjeriti savjetovali da sve što prije zaboravi.