GNJUSNI SKANDAL Biskupi su osam godina krili zlostavljanje mladića. Koga zapravo štite?
NOVI EXPRESS Počelo je kad je žrtva seksualnog nasilja imala 16 godina u sjemeništu na zagrebačkoj Šalati. Prvi put je prijavljeno 2012. ali se ništa nije dogodilo. Počinitelj je, navodno, visoko pozicionirani svećenik
Mladić je imao 16 godina kad je, prema njegovu svjedočenju, početkom dvijetisućitih počelo seksualno zlostavljanje u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati. Navodni zlostavljač bio je svećenik koji će poslije zauzimati istaknuta mjesta unutar crkvenih struktura. Zlostavljanje se, prema informacijama koje je objavio novinar Vanja Moskaljov i Dnevnik.hr, nastavilo i tijekom mladićeva filozofsko-teološkog studija u Đakovu te trajalo gotovo desetljeće. Svećenik ga je navodno držao pod kontrolom autoritetom, novčanim darovima i omogućavanjem pristupa alkoholu, dok su mu ispovjednici kojima se pokušao povjeriti savjetovali da sve što prije zaboravi.