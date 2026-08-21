GNJUSNO Uhitili Nijemca u Istri, snimao golu djecu mobitelom

Istarska policija dovršila je istragu nad 48-godišnjim njemačkim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo Iskorištavanje djece za pornografiju. Njega se sumnjiči da je 19. kolovoza oko 12 sati u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao nagu djecu, što je primijetio djelatnik objekta te pozvao policiju.

Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo, 20. kolovoza u poslijepodnevnim satima, osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, navodi policija.

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.