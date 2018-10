God Is An Astronaut otvorili peti Impulse Festival

Jubilarno, peto izdanje Impulse Festivala u organizaciji Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci i Distune Promotiona u subotu je u Pogonu Kulture otvoreno nastupom irskih post-rock ikona God Is An Astronaut.

Pred punim Pogonom Kulture pojavili su se u točno 22:30 sati i u 90 minuta, praćeni upečatljivom svjetlosnom scenografijom, odsvirali katarzičan koncert kojim je dominirala set lista s recentog devetog studijskog albuma "Epitaph", nadopunjena pjesmama koje presijecaju sve faze rada grupe, nezaboravne uspješnice sa svojih ranijih izdanja poput „Frozen Twilight“, „All Is Violent, All Is Bright“, „Forever Lost“, „Suicide by Star“. Za kraj prvog riječkog koncerta, izveli su bis uz „Helios|Erebus“. Riječka publika nije im ostala dužna te je gromoglasnim aplauzima i odobravanjem ispratila bend.

O programu:

Podsjetimo, od 13. listopada do 10. studenog publiku očekuju premijerna koncertna gostovanja, radionice i prezentacije, party, sajam ploča, neizostavni filmski segment kao i glazbena tribina. Svi programi povezuju riječke gradske lokacije s misijom promocije dobre glazbe i urbane klupske kulture.

U sklopu edukativnog segmenta festivala održat će se prezentacijska radionica Vibrabox 18. 10. u Book caffeu Dnevni boravak s početkom u 19 sati. Voditelji projekta Valent Samardžija i Tin Đudajek održat će radionicu na kojoj će predstaviti cjelokupno bogatstvo domaće glazbene scene, razgovarati o budućnosti domaće glazbe, ali najvažnije od svega, predstaviti novitet projekta Vibrabox, s kojim će slušatelji moći direktno utjecati na izbor glazbe koju slušaju u Dnevnom boravku.

Dan nakon, 19. 10. u 20 sati na programu je premijerni nastup riječkog kantautora Marka Rogića koji pod pseudonimom White on White uz pratnju benda cjelonoćnom svirkom promovira album prvijenac “Out of nowhere” na Botelu Marina.

Ulaznice za koncert mogu se nabaviti u Dallas Music Shopu Rijeka i u sustavu Entrio po cijeni od 30 kuna (pretprodaja). Na ulazu u botel cijena ulaznice iznosit će 50 kuna. Broj ulaznica je limitiran.

Uvijek zanimljiv segment su i Impulse tribine. Ovogodišnja nam donosi razgovor o radu u glazbenoj industriji iz perspektive njezinih protagonistica. Gostuju Lucija Ivšić (Punčke, LAA, Cereal booking, Zagreb), Andrea Laurić (TIPSY, Rijeka) i Monika Marušić (LAA, The Garden, Zagreb) uz moderaciju Milje Juretić (FILTHY RICH, Rijeka). Vrijeme i mjesto razgovora: četvrtak, 25. 10., Omladinski kulturni centar Palach.

Subotu, 27. 10. možemo prozvati i “Danom vinila”. Naime, u Omladinskom kulturnom centru Palach već od 10 sati ujutro kreće 11. po redu Sajam ploča da bi oko 12 sati deset polaznika/ica ugrabili/e nova znanja na radionici „Mala škola vinila“ koju vodi DJ Jopa.

Cijelu noć zabava se nastavlja u režiji Hrvatske Funk delegacije. Najveća putujuća karavana opsesivno kompulzivnih jahača gramofona, Hrvatska Funk delegacija prvi put nastupa u Rijeci. Iza žanrovski širokog kolektiva od 16 delegata u Rijeci će u dosad nečuvenoj cjelonoćnoj back2back formaciji na četiri gramofona nastupiti njih šest: DJ Bocca Sofistifunk, DJ Venom, DJ Soul Bader, DJ Slipmat, DJ Jopa i Dr. Smeđi Šećer u OKC-u Palach.

Povodom petog rođendana festivala, održat će se pet svirki – osim headlinera na Impulseu nastupaju: White on White (Rijeka), zatim sjajna zvijezda mlađe generacije hrvatske kantautorske scene LUCE (Zagreb) s koncertnom promocijom albuma prvijenaca „Susret“ 25. 10. na Botelu Marina, a za ljubitelje buke, tu je HC / Punk večer koja će 3. 11. uz bendove Debeli Precjednik (Osijek) i Ponor (Zagreb) protresti Omladinski kulturni centar Palach.

Filmska umjetnost nezaobilazan je dio Impulsea i zato 2. 11. u 21 sat idemo na ekskluzivnu projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma „ Scream for me Sarajevo “ (2017.), u režiji Tarika Hodžića u Art-kino Croatia .

Impulse završava tulumom u klubu Život, 10. 11. kada je na programu „groznica subotnje večeri uz playlistu iz pakla“. Impulse crew cijelu noć vrtit će indie-new-wave-post-punk-garage-rock-true-black-metal-synth-pop.

Ulaznice za sve pojedinačne programe festivala nalaze se u Dallas Music Shopu Rijeka i u sustavu Entrio.

Impulse Festival petu godinu za redom zajednički organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci.

Festival sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Kultura Nova.

Vizualni identitet festivala oblikovao je dizajnerski dvojac Radnja, koji čine Petra Vrdoljak i Antonio Karača.

