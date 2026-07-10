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jedna obitelj morala iseliti

Godinama slao lažne dojave o bombama u Zagrebu i prijetio ženama. Policija ga uhitila!

Piše HINA,
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Godinama slao lažne dojave o bombama u Zagrebu i prijetio ženama. Policija ga uhitila!
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka koji je osumnjičen da je slao lažne dojave o postavljenim bombama u Zagrebu i Novom Jelkovcu, ali i lažno prijavljivao više građana koji su zbog toga bili predmet postupanja nadležnih službi

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 39-godišnjak se sumnjiči da je počinio dva kaznena djela nametljivog ponašanja na štetu 54-godišnjakinje i 43-godišnjakinje, te pet kaznenih djela prijetnji od čega tri na štetu 43-godišnjakinje i dva na štetu 52-godišnjakinje kao službene osobe. Uz to, 39-godišnjak se sumnjiči i za dva kaznena djela lažne uzbune od kojih je jedno počinjeno u 20 navrata na štetu nekoliko javnih službi, organizacija i odgojno-obrazovne ustanove.

Terete ga da je od 2022. do 2026. s područja Novog Jelkovca slao elektroničke poruke zagrebačkim i sesvetskim javnim službama u kojima je lažno prijavljivao oštećene osobe zbog čega su one kao i članovi njihovih obitelji bili predmet postupanja nadležnih službi.

Zbog tih prijava jedna od oštećenih žena se zajedno s članovima obitelji iselila iz stana, ističe PUZ.

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Također se sumnja da je prijetio 43-godišnjakinji i članovima njezine obitelji kako će joj uništiti društveni položaj i materijalni opstanak. Pored toga, u namjeri da je zajedno s članovima njezine obitelji iseli iz stana na području Sesveta, slao je više e-mail poruka na više adresa javnih službi i organizacija iznoseći lažne tvrdnje o njihovom neprimjerenom ponašanju ili prijetnji o postavljenoj eksplozivnoj napravi na adresi njezinog stanovanja.

Nadalje, u cilju iseljenja iz stana oštećene 43-godišnjakinje i članova njezine obitelji, počinio je kazneno djelo prijetnje i na štetu 52-godišnjakinje kao službene osobe zaposlene u javnoj gradskoj službi na način da ju je s namjerom izazivanja straha i tjeskobe, prozivao odgovornom za nastalu situaciju.

Zbog toga, putem elektroničke pošte poslao joj je na njezinu službenu adresu poruku prijetećeg sadržaja, iznoseći pri tome činjenice iz privatnog života, a što je kod nje izazvalo osjećaj straha i uznemirenost za vlastiti život i život članova obitelji. 

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Potom je sumnja se, od travnja 2025. do lipnja 2026. godine s ciljem izazivanja hitnog postupanja policije i drugih javnih službi, slao lažne dojave sa sadržajem o postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama na Trgu Stjepana Radića, Ćirilometodskoj ulici i Ulici Kneza Mislava te na lokacijama u Novom Jelkovcu.

U PUZ-u ističu da su pripadnici Protueksplozijskog odjela za svaku od zaprimljenih dojava obavili protueksplozijski pregled mjesta događaja te utvrdili da su sve dojave bile lažne. 

Protiv osumnjičenog 39-godišnjaka Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljena je kaznena prijava te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

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