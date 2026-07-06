Godinu dana nakon famoznog Hipodroma Thompson i dalje plače, ali i nariče, zbog Zagreba

"Prošlo je godinu dana, kad se sjetim suza krene, zamirišu uspomene", nostalgično je zavapio Marko Perković Thompson na koncertu u Zaprešiću, održanom na godišnjicu koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Shrvala ga je nostalgija, a kako i ne bi.

Hipodrom je bio vrhunac Thompsonove karijere, nakon čega sve polako kreće nizbrdo. Godišnjicu zagrebačkog koncerta proslavio je na stadionu u Zaprešiću, pred trideset tisuća posjetitelja, od čega 12 tisuća Zagrepčana.

"Taj je koncert", nastavio je Thompson, "ostavio neizbrisiv trag u mojoj karijeri, mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni".

I to je istina. Nikad nije više zaradio, nikad se o njemu nije više pisalo, nikad nije nastupao pred više posjetitelja, ali isto tako, nikad nije više utjecao na hrvatsku politiku i hrvatsko društvo.

I nikad se to više neće ponoviti.

Kao ilegalci

"Vratit ćemo se u Zagreb kad bude slobodan", prkosno je poručio Thompsonov menadžer Zdravko Barišić uoči zaprešićkog koncerta.

Hipodrom, eto, nije bio dovoljan, nije bila dovoljna jedna zagrebačka Arena, nije bio dovoljan ni nasilni upad na doček rukometaša na Trgu bana Jelačića. Thompsonu treba Zagreb, ali više od svega, treba mu status političke žrtve, treba mu kontroverza, sukob i nastavak ideološkog, političkog i društvenog rata glazbenim sredstvima.

Kako je tekla Thompsonova karijera nakon Hipodroma?

Kamo dalje, rođače?

Prema nekim medijskim izvještajima, nesumnjivo formiranim informacijama iz Thompsonova stožera, na tom famoznom koncertu publika je pristigla iz 45 zemalja i pet tisuća gradova, a među "stranim gostima" (čitaj: Hrvatima iz inozemstva) prednjačili su oni iz Njemačke, Austrije i Bosne i Hercegovine.

A dokle je najdalje Thompson došao u posljednjih godinu dana? Do Širokog Brijega. U redu, možda i do Poreča, kako bi zabio svoj ZDS barjak u tu antifašističku utvrdu.

Tako popularan pjevač, globalno slavan, magnet za pola milijuna ljudi, ne može probiti granice Hrvatske i Hercegovine. Znamo i zbog čega.

Ali menadžer Barišić ipak nije najavio da će Thompson svirati po Europi "kad bude slobodna". To se očito odnosilo samo na Zagreb.

Jer to je glavna meta i ultimativni cilj Marka Perkovića Thompsona. Ne sviranje u sredinama pod kontrolom HDZ-a ili desnice, poput Splita, Zadra, Osijeka, već infiltriranje u hrvatska područja pod vlašću liberalne ljevice ili u sredine koje se ponose antifašizmom i njegovim nasljeđem, kao što su Varaždin, Poreč, Rijeka i - Zagreb.

Nije samo glazba

Thompson nije bio i nikad neće biti samo glazba, što će on i njegovi trabanti vrlo spremno priznati.

On je platforma za promociju kršćanskog nacionalizma, desničarskog domoljublja, ustaške nostalgije, HDZ-ovih provokacija i podrivanja lijeve oporbe, za širenje klerikalnog svjetonazora i inspiriranje desničarskog udara na hrvatski Ustav, antifašizam, europske vrijednosti, na manjine, ljudska prava...

Hipodrom je bio epicentar tog udara koji se počeo širiti narednih godinu dana po Hrvatskoj, po kulturnim priredbama i manjinskim festivalima, po navijačkim tribinama, političkim govornicama, sve do nogometne ili rukometne reprezentacije.

Thompson je postao nadahnuće za Plenkovića i njegove ministre, za politiku koja se naslonila na masu od pola milijuna ljudi koja se proglasila "glasnom većinom" i povela bitku s "manjinom koja ne voli ili ne želi Hrvatsku".

No s vremenom se to izlizalo, ispuhalo, iživjelo.

Režimski trubadur

Danas Thompson nostalgično u Zaprešiću cmolji zbog Hipodroma, dok rutinski odrađuje posao pred trideset tisuća fanova, bez medijske i političke pompe, čak i bez kontroverze. Vikao je "Za dom", publika odgovorila "Spremni", ali i to se već čini kao dio mainstreama.

Thompson je režimski pjevač, s režimskim pozdravom, pod režimskim pokroviteljstvom.

I zato mu treba prkosni obračun s Tomislavom Tomaševićem u Zagrebu, kako bi ponovno stekao imidž buntovnika i žrtve, otprilike kao što na ustaškom žrtvoslovlju temelji svoj glazbeni opus.

Nakon što je projicirao snagu na Hipodromu, sad glumi žrtvu u Zagrebu.

Voli ga HDZ

A sve kako bi se održao na površini, u žiži interesa javnosti, u središtu kontroverze. Premda je, pomalo paradoksalno, dobrodošlicu većinom uživao u gradovima pod vlašću vladajućeg, režimskog HDZ-a.

Zbog toga Thompson i dalje nariče zbog Zagreba, zbog toga njegov menadžer šalje dramatične, pa i prkosne poruke o Zagrebu, jer glavna poanta - a možda i pozadina - Thompsonova iznenadnog buma na glazbenoj i društvenoj sceni u proteklih godinu dana jest osvajanje oporbenih utvrda i udaranje po lijevoj oporbi i svemu što ona predstavlja.

Thompsonova karijera eksplodirala je u trenutku kad je njegov glazbeni opus postao podloga za kleronacionalistički udar na društvo i liberalne vrijednosti.

Čarobni frulaš

On je postao Čarobni frulaš hrvatske desnice, osoba koja će mobilizirati, postrojiti i povesti stotine tisuća mladih u akciju "preuzimanja Hrvatske", rehabilitiranje ustaštva, normalizaciju ZDS-a, rušenja liberalne ljevice i svega što ona predstavlja.

Prije Hipodroma, raskošne pozornice, lebdećih Gospi i krunica te plamtećih mačeva, Thompson je nabijao po seoskim livadama, a godinu dana kasnije, čini se da njegova karijera ponovno ide u tom smjeru.

Možda je osuđen na daljnje tumaranje po mraku, otprilike kao što su njegovi fanovi morali po zaprešićkom mraku tumarati do svojih kuća.

Kako onda ne bi Marko pustio suzu kad se sjeti Hipodroma.