Godinu je najljepše završiti uz festival brendova

Zimsko ozračje i blagdanska atmosfera pozivaju nas na posebne trenutke koje ćemo provoditi u svojim domovima, a ove godine i više nego inače

<p>To je ujedno i idealno vrijeme u kojem možemo pripremiti i dotjerati svoj dom kako bismo stvorili svoju toplu oazu u kojoj ćemo bezbrižno uživati tijekom blagdana i duge zime. Ideja za uređenje ima bezbroj, a najlakše ih je upoznati i realizirati na još jednom <strong>Festivalu brendova*</strong>, koji se održava u trgovinama <strong>Lesnine XXXL</strong> i online na <strong><a href="http://www.xxxlesnina.hr/" target="_blank">webshopu</a></strong>.</p><p><strong>Rosenthal </strong>porculan, posuđa <strong>Villeroy&Boch</strong>, <strong>Fissler</strong>, <strong>Homeware</strong>, <strong>Tefal</strong>, čaše <strong>Leonardo </strong>i <strong>Nachtmann</strong>, vaze i zdjele, <strong>Lalee </strong>i <strong>Pierre Cardin </strong>tepisi te orijentalni tepisi vrhunske kvalitete, <strong>Billerbeck</strong>, <strong>Sleeptex </strong>i <strong>Schlafgut </strong>posteljina, zavjese i dekori <strong>Esposa</strong>, <strong>Joop!</strong>, <strong>Ambiente </strong>i <strong>Novel</strong>, te proizvodi iz baby asortimana poput programa iz <strong>Maxi-Cosi</strong> autosjedalica, <strong>Mima </strong>dječjih kolica i <strong>Chicco </strong>krevetića, <strong>do 17.12.2020. na sniženju su od 15% do čak 40%, a na pojedine artikle i do 60%</strong>.</p><p>Vrijeme je Adventa. Poigrajte se s rasvjetom i osvijetlite svoj dnevni boravak. Kako biste ostvarili još veću udobnost u svom domu potražite modernu rasvjetu robnih marki Novel, Dieter Knoll, Ambiente, te Maran Light&Style.</p><p>Blagdanski stol zasjat će u posebnom ruhu uz dizajnerski visokokvalitetni porculan brendova Rosenthal i Rubin, a priprema svakog jela pretvorit će se u pravi kulinarski užitak ako ćete ga pripremati u odgovarajućem posuđu, poput robnih marki Fissle ili Kaiser Original kalupa za pečenje, dok će čaše brendova Leonardo i Nachtman biti idealne za nadolazeću novogodišnju zdravicu!</p><p>Dnevni boravak ukrasite inovativnim Esposa zavjesama visoke kvalitete te raznim dodacima i ukrasima kojima se mogu nadopuniti zavjese. Za potpunu udobnost i zimski ugođaj prostora na raspolaganju je i izbor raznih ručno rađenih tepiha brendova Pierre Cardin, Linea Natura i Dieter Knoll, kao i tepiha s orijentalnim uzorcima.</p><p>Ukrasni jastučići jedan su od onih dodataka s kojima u trenu možemo postići drugačiji izgled sobe. Unose boje i udobnost i nezaobilazni su u ovo blagdansko vrijeme, baš kao i mekane tople dekice brendova Novel i Joop za duge zimske noći.</p><p>Inovativne tehnologije proizvodnje i kvalitetni materijali robnih marki posteljine Billerbeck, Sleeptex, Schlafgut i Curt Bauer stvorit će poseban ugođaj u spavaćoj sobi, te će tako pridonijeti udobnijem i kvalitetnijem snu.</p><p>Proizvodi iz asortimana <strong><a href="http://www.xxxlesnina.hr/" target="_blank">Festival brendova</a></strong> dostupni su u prodajni centrima Lesnine: Zagreb West (Jankomir), Zagreb East (Sesvete), Varaždin, Split, Zadar, Rijeka i Pula te online na <strong><a href="https://www.xxxlesnina.hr" target="_blank">https://www.xxxlesnina.hr</a></strong>. </p><p><sup>* Prodajni centri Osijek i Čakovec nude samo namještajni program.</sup></p><p><strong>Lesnina XXXL - Kreirajmo dom zajedno!</strong></p>