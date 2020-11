Godišnje izvješće rada Vlade: Godina u kojoj se suočavamo s izazovima bez presedana...

Predsjednik Vlade u srijedu je, podnoseći saborskim zastupnicima Godišnje izvješće o radu Vlade, ocijenio kako je ovo po mnogo čemu posebna godina, u kojoj se suočavamo sa izazovima bez presedana

<p>Svijet je zadesila najveća pandemija od 1. Svjetskog rata, što je prouzročilo gospodarsku i društvenu krizu kakva se ne pamti od 2. Svjetskog rata; uz sve to Zagreb i okolicu pogodio je u ožujku najrazorniji potres u zadnjih 140 godina, čija šteta procijenjena na 86 milijardi kuna, rekao je premijer u Hrvatskom saboru.</p><p>Zbog svega toga, naglasio je, suočeni smo s najvećim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim izazovima od Domovinskog rata.</p><p> Premijer je istaknuo kako se prošle godine, kada je podnosio Vladino Godišnje izvješće, nije mogao naslućivati ovako dramatičan i zahtjevan tijek događaja i izazova</p><p> Plenković je podsjetio i kako je razdoblje od početka prvog mandata (listopad 2016.) njegove Vlade, do početka globalne krize, obilježeno pretežito pozitivnim gospodarskim rezultatima, rastom plaća, kupovne moći građana i kućanstava itd.</p><p> Premijer jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, usmeno predstavlja Hrvatskom saboru Godišnje izvješće Vlade.</p><p> Njegov govor može trajati do jedan sat i na njega nisu dopuštene zastupničke replike. O izvješću mogu raspravljati samo klubovi zastupnika kojih je trenutno 13. Po završetku rasprave, premijer ima pravo i na završno 20-minutno izlaganje.</p><h2>Vratio se Đakić</h2><p> U saborske klupe u srijedu se vratio HDZ-ov zastupnik Josip Đakić, koji je zbog zaraze koronavirusom imao ozbiljnih zdravstvenih teškoća i nekoliko je tjedna izbivao iz Sabora.</p>