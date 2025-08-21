Gol i zaliven crvenom bojom: Osmogodišnjak lutao Zagrebom dok je majka bila pod drogom

Prolaznici su u jednoj zagrebačkoj ulici uočili osmogodišnjeg dječaka koji je trčao po cesti bez odjeće osim majice, bos i zaliven crvenom bojom 17. lipnja 2021., oko 9 sati ujutro. Dijete nije odgovaralo na upite prolaznika o imenu, adresi i roditeljima, već je mumljalo i vrtjelo prste, bez plača ili uznemirenosti, piše Jutarnji list.

Jedna od prolaznica pokušala mu je pomoći, zaustavila automobil i ponudila mu prijevoz. Dječak nije komunicirao, ali je pristao ući u vozilo nakon što mu je žena pokazala psa koji se nalazio u automobilu. U vožnji nije odgovarao na pitanja, a prolaznica je u međuvremenu tražila informacije od drugih prolaznika. Ubrzo se pojavila policija, koja je preuzela dijete.

Kasnijom provjerom utvrđeno je da dječak, rođen 2013. godine, živi u obližnjoj ulici te da ima razvojni poremećaj iz spektra autizma. Djelatnici Centra za socijalnu skrb Zagreb i policija obišli su obiteljski dom, gdje su majku zatekli u lošem fizičkom i psihičkom stanju, pod utjecajem opojnih sredstava. Dječak je odmah izdvojen iz obitelji i sudskom odlukom povjeren ocu na brigu.

Protiv majke, 47-godišnje Zagrepčanke, podignuta je optužnica zbog povrede djetetovih prava, jer u razdoblju od 15. kolovoza 2020. do 20. lipnja 2021. nije u većoj mjeri pravilno skrbila o sinu, ostavljajući ga bez nadzora dok je bila pod utjecajem droga.

Tužiteljstvo je za nju tražilo bezuvjetnu zatvorsku kaznu, no Općinski kazneni sud u Zagrebu nedavno ju je nepravomoćno osudio na godinu dana zatvora, uvjetno na rok kušnje od pet godina, uz obveznu mjeru liječenja od ovisnosti.

Na sudu se žena pokajala, pristala na liječenje i priznala da nema pravo na kontakte s djetetom.