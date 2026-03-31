GOLA U UREDU Diplomatkinja o kojoj bruji Europa! Zelenski ju je imenovao počasnom konzulicom

Imenovanje Viktorije Jakimove od strane ministarstva vanjskih poslova Volodimira Zelenskog podiglo je obrve u Kijevu. Zelenski ju je imenovao za počasnu konzulicu u Dominikanskoj Republici. Ukrajina je na karipskom otoku otvorila ured počasnog konzula prije deset dana.

Jakimova se našla pod kritikama jer je karijeru započela kao golišavi model, te kritičari smatraju da nekome s takvim prethodnim zanimanjem nije mjesto u diplomaciji.

Jakimova je odgovorila na kritike na društvenim mrežama. Istaknula je da su od početka sveobuhvatnog rata mnogi Ukrajinci promijenili karijere i uključili se u napore potpore državi. „Prilikom podnošenja prijave za mjesto počasne konzulice nisam pokušala skrivati svoj prijašnji život u modelingu. Moderna, samostalna žena ima pravo ostvariti se u odabranoj profesiji, kao i promijeniti smjer i razvijati se”, napisala je na Facebooku.

Prema njezinu Facebook profilu, Jakimova je porijeklom iz Odese i trenutačno živi u La Romani. Studirala je na Državnom ekonomskom sveučilištu u Odesi. Osim svoje diplomatske uloge, Jakimova radi u tvrtki koja razvija softver za logističke kompanije.

Naglasila je svoju odanost Ukrajini. „Pozivam sve da podrže Oružane snage Ukrajine i naše volontere. Slava Ukrajini”, izjavila je.

2017. je susrela je kralja Charlesa, tada princa od Walesa. „Bilo je to zanimljivo iskustvo; atmosfera u palači je nevjerojatna i naravno da je to nešto što pamtite – nešto za što nikada ne bih mogla zamisliti da će mi se dogoditi”, otkrila je.

„Imam veliko poštovanje prema njemu.” Bivši zastupnik Boryslav Bereza podržao ju je, uz napomenu da se „mnogima nije svidjela nova počasna konzulica Ukrajine u Dominikanskoj Republici”.

Yakimova je otkrila da živi u Dominikanskoj Republici od 2014. godine te da je bila u braku s državljaninom te zemlje.