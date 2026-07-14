Rusi bacili bombu od tri tone na Orihiv! Šire se jezive snimke

Rusija je objavila snimku napada na ukrajinski grad Orihiv u Zaporiškoj oblasti, tijekom kojeg je, prema dostupnim informacijama, korištena trotonska bomba FAB-3000. Video, koji se od jučer širi društvenim mrežama, prikazuje snažnu eksploziju i veliki oblak dima koji se uzdigao iznad mjesta udara. Orihiv se nalazi nedaleko od prve crte bojišnice, a analitičari otvorenih izvora (OSINT) potvrdili su da je u napadu korištena upravo bomba FAB-3000.

Riječ je o fragmentacijskoj bombi ukupne mase tri tone, od čega eksplozivno punjenje teži oko tonu i pol. Razvijena je u Sovjetskom Savezu 1946. godine za uništavanje velikih industrijskih objekata, podzemnih skloništa i brana.

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Pokretanje videa... VIDEO Eksplozija u Ukrajini | Video: 24sata/X

Rusija je početkom 2024. godine objavila da je ponovno pokrenula masovnu proizvodnju ovog oružja, koje je prije toga posljednji put korišteno tijekom rata u Afganistanu prije više od 40 godina.

Današnje verzije FAB-3000 opremljene su modulom za klizanje i korekciju leta, što omogućuje njihovo ispuštanje s velike udaljenosti. Bombe se lansiraju iz taktičkih bombardera Su-34, a zahvaljujući sustavu za navođenje mogu samostalno korigirati putanju prema cilju.

Prema dostupnim podacima, radijus razaranja iznosi oko 240 metara, dok smrtonosne krhotine mogu letjeti i više od jednog kilometra od mjesta eksplozije.

Ruska strana objavila je snimku napada, no neovisna potvrda o razmjerima štete i mogućim žrtvama zasad nije objavljena.