Golobradi diler: Uhitili dječaka iz Srbije u Zagrebu, našli mu više od kilograma marihuane

Zagrebački policajci dovršili su istragu nad maloljetnim državljaninom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je osumnjičeni maloljetnik protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 16. rujna oko 14.10 sati na području Trešnjevke, na ulici, za neutvrđeni novčani iznos kupio od 36-godišnjaka veće količine konoplje tipa droga kako bi ju preprodavao na nezakonitom tržištu.



Nekoliko minuta nakon toga, policijski su ga službenici zatekli i uhitili, nakon čega je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Temeljem naloga obavljenom pretragom osobe pronađeno je ukupno 1.132,00 grama konoplje tipa droga.



Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog maloljetnika Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu za mladež podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

