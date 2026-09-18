Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA NA TREŠNJEVCI

Golobradi diler: Uhitili dječaka iz Srbije u Zagrebu, našli mu više od kilograma marihuane

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Golobradi diler: Uhitili dječaka iz Srbije u Zagrebu, našli mu više od kilograma marihuane
Foto: PU zagrebačka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nekoliko minuta nakon što je kupio travu na Trešnjevci, policijski su ga službenici zatekli i uhitili, nakon čega je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje

Zagrebački policajci dovršili su istragu nad maloljetnim državljaninom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je osumnjičeni maloljetnik protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 16. rujna oko 14.10 sati na području Trešnjevke, na ulici, za neutvrđeni novčani iznos kupio od 36-godišnjaka veće količine konoplje tipa droga kako bi ju preprodavao na nezakonitom tržištu.
 
Nekoliko minuta nakon toga, policijski su ga službenici zatekli i uhitili, nakon čega je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Temeljem naloga obavljenom pretragom osobe pronađeno je ukupno 1.132,00 grama konoplje tipa droga.
 
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog maloljetnika Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu za mladež podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026