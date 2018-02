''Golu me je zaključao u sobu i dao mi samo kantu za nuždu''

Ležala sam u sobi čekajući Hitnu, dok je on maknuo krvavu jastučnicu. Liječnica me pitala od čega krvarim, a ja sam šutjela i time dala potvrdu njegovim riječima da sam pala, prisjeća se 46-godišnjakinja događaja iz 2012. godine koji ju je zauvijek obilježio.

Tad je bila u procesu razvoda s nasilnikom, ali je bila u posjetu sinu. Kad je vidjela da rasprava prerasta u svađu ispred 11-godišnjeg djeteta i da bi je muž mogao udariti, krenula je prema izlazu. Primio ju je za vrat i skalpelom prijetio kako će je ubiti. Udario ju je nekoliko puta šakama u glavu i srušio na pod. Uhvatio ju je za kosu i udario joj glavom o zid, pri čemu je zadobila prijelom nosnih kostiju s pomakom. Kad je vidio da krvari, pozvao je Hitnu pomoć. Ispričala nam je i kako ju je, dok su bili u braku, natjerao da se skine gola u sobi. Donio joj je kantu rekavši kako će vršiti nuždu u nju i otišao zaključavši je na nekoliko sati. Prije nego što ju je zaključao opalio joj je šamar i zaprijetio da će je golu voditi kroz selo u kojemu su živjeli do njezina odlaska i razvoda braka.

Nasilnik je pravomoćno osuđen zbog teške ozljede na šest mjeseci, no zatvor mu je zamijenjena uvjetnom kaznom. Ovakva osuda zlostavljanoj nije bila dovoljna. Tužila ga je Općinskom sudu i tražila odštetu u iznosu od 30.000 kuna uvećano za troškova postupka. Na kraju je nepravomoćno osuđen da plati 9760 kuna. Kod odlučivanja sud se rukovodio time da nije došlo do trajnijih smetnji zbog kojih bi došlo do trajnog smanjenja životnih aktivnosti. Prema podacima iz svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, svaka treća žena doživjela je neku vrstu nasilja, i to najčešće od strane partnera. Tako je i ona postala još jedna žrtva u nizu mnogih žena koje su godinama trpjele nasilje, a radi straha nisu progovorile do trenutka kad je bilo prekasno.

Dok su 25. studenog na Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama na ulicu izašle tisuće diljem svijeta kako bi pokazale jedinstvo, kod nas ministrica obitelji Neda Murganić šokira javnost izjavama o nasilju u obitelji.

- Ministrica je ženama zapravo poručila neka šute i trpe - komentirala je voditeljica Autonomne ženske kuće Neva Tölle.