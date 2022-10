Goran poželio svoju Lanu izvesti na spoj u 'Brusilici', ZET ispunio želju: 'Ovo se ne zaboravlja...'

U preko 130 godina dugoj prijevozničkoj povijesti ZET-a, zasigurno su u brojne ljubavne priče generacija Zagrepčanki i Zagrepčana utkani ZET-ovi tramvaji, autobusi, Uspinjača i Žičara. No, kako ljubav piše svoje priče, jedna posebna „izbrusila“ se i uz pomoć ZET-ove tramvajske brusilice. Student FER-a Goran poželio je za obilježavanje šest mjeseci veze svoju djevojku Lanu iznenaditi vožnjom upravo tramvajskom brusilicom, pišu na svojem Facebook profilu iz ZET-a.

Foto: ZET-Zagrebački električni tramvaj/Facebook

- Lana mi je rekla da joj je brusilica iznimno slatka i da joj se sviđa te kako bi se jako voljela provozati u njoj. Otkad mi je to rekla, naletio sam nekoliko puta na brusilicu te bih ju uvijek snimio, što bi Lanu svaki put oduševilo. Tako mi je došla ideja da bih ZET-ovu brusilicu mogao iskoristiti kao dobar spoj za šest mjeseci veze - objasnio je Goran u razgovoru sa ZET-om.

Foto: ZET-Zagrebački električni tramvaj/Facebook

- Obzirom da se radilo o vrlo neobičnoj, no zaista jedinstvenoj zamolbi za ZET, nismo mogli ostati hladna srca te smo im omogućili vožnju u večernjim satima kada brusilica uobičajeno izlazi u promet brusiti tračnice - pišu na svojoj Facebook stranici.

Foto: ZET-Zagrebački električni tramvaj/Facebook

- Puno sam nagađala gdje ćemo ići jer rekao je da ima ideju za to. Skužila sam to oko podneva i doslovno cijeli dan nisam ništa radila, samo sam čekala da dođemo ovdje na Remizu na vožnju. Nadala sam se da će to biti kao mala prostorija, mali privatni vlakić, i doista je tako. Ovo neću nikada zaboraviti - rekla je Lana.

Foto: ZET-Zagrebački električni tramvaj/Facebook

- Vozačima brusilice, Vjeki i Mateju, ovakav zahtjev je također bio iznenađenje i vrlo rado su prihvatili ove mlade zaljubljene putnike u svoju brusilicu te će zasigurno i njima ova jedinstvena vožnja ostati u sjećanju. Za ovaj simpatični mladi par, nadamo se da smo im pomogli da „izbruse“ svoju ljubavnu priču i da će se sjetiti vožnje svaki put kada u noćnim satima pored njih prođe ZET-ova brusilica. Uvjereni smo kako će ih vrijedni vozači brusilice jednoga dana ponovno povesti na vožnju da obilježe i poneku godišnjicu veze, jer njihovi osmijesi tako kažu.... - završavaju ovu simpatičnu objavu iz ZET-a.

Najčitaniji članci