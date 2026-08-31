Gordan Jandroković: 'Jimmy Stanić je ostavio zaista poseban trag u hrvatskoj glazbi'

„Stjepan Jimmy Stanić svojim je osebujnim glazbenim izričajem, nedvojbenim talentom, karizmom i prepoznatljivim humorom desetljećima osvajao publiku te ostavio zaista poseban trag u hrvatskoj glazbi. S podjednakom je lakoćom i osobnošću izvodio jazz standarde i mnoge pjesme koje su kasnije postajale hrvatski evergreeni", naglasio je.

Njegova karijera duga više od sedam desetljeća svjedoči o iznimnoj predanosti glazbi, ali i o sposobnosti da svojim interpretacijama i vedrinom dopre do brojnih generacija slušatelja.”

Jandroković je ustvrdio kako Stanićeve pjesme, samo njemu svojstvene interpretacije, duhovitost i vedrina ostaju trajno sačuvani u sjećanju njegove publike i svih koji su cijenili njegov umjetnički izražaj, dok je nagrada Porin za životno djelo samo dodatno potvrdila vrijednost njegova dugogodišnjeg stvaralaštva.

Jimmy Stanić, dodao je Jandroković, nesumnjivo je obogatio hrvatsku glazbenu scenu, a njegovim odlaskom ostajemo bez jednog od najdugovječnijih, najprepoznatljivijih i najvoljenijih hrvatskih glazbenih umjetnika.