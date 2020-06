Gordan Jandroković o epidemiji i izborima, srednjem prstu za Škoru i odnosu s Milanovićem...

Uvjeren je da će HDZ ostvariti rezultat koji će im omogućiti da s budućim partnerima formiraju većinu, a ključni kriteriji će biti izborni rezultat, svjetonazor i program te odgovornost za upravljanje Hrvatskom

<p>Predsjednik Sabora, glavni tajnik HDZ-a i nositelj liste u 2. izbornoj jedinici <strong>Gordan Jandroković</strong> u razgovoru za Express, uoči izbora, objašnjava kako program HDZ-a odgovara na ključne izazove zdravstvene sigurnosti, ali i održivosti radnih mjesta i mirovina, ali i zašto se izbori neće odgoditi. Uvjeren je da će HDZ ostvariti rezultat koji će im omogućiti da s budućim partnerima formiraju većinu, a ključni kriteriji će biti izborni rezultat, svjetonazor i program te odgovornost za upravljanje Hrvatskom. </p><p><b>Express: Predsjedniče Sabora, ustavni stručnjaci kažu da šef države odlučuje o odgodi izbora. Što bi se trebalo dogoditi da dođe do tog scenarija, kakva frekvencija širenja virusa, vidimo da on nažalost jača?</b></p><p>Povećanje broja oboljelih očekivano je s obzirom na to da smo se nakon prve faze, u kojoj smo se zatvorili i zaštitili živote i zdravlje naših građana, odlučili na otvaranje te reaktivaciju gospodarstva i turizma. Isto se dogodilo i u drugim državama EU-a, s tim da je kod njih porast broja oboljelih daleko veći. Hrvatska danas, uz Sloveniju, ima najmanji broj aktivnih slučajeva na milijun stanovnika u Europi. Situacija je pod kontrolom, nadležne službe promptno djeluju, brojke doduše pozivaju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje, ali nisu alarmantne, i uvjeren sam da idući dani neće donijeti znatnije povećanje broja oboljelih. No i u tom slučaju, uz adekvatne epidemiološke mjere koje će propisati Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Stožer, možemo održati izbore.</p><p><b>Express: Vaše mišljenje, koji je to skok broja novozaraženih da se izbori ne bi mogli održati?</b></p><p>Slušat ćemo preporuke struke, HZJZ-a i Stožera civilne zaštite. Puno je onih koji komentiraju i „procjenjuju“, a ne poznaju materiju. Preporuke struke u prvoj fazi borbe protiv koronavirusa pokazale su se ispravne. I u novim okolnostima - kad moramo živjeti s virusom, a istodobno funkcionirati i kao društvo i ekonomija - struka će naći odgovore na moguće izazove pred nama.</p><p><b>Express: Jeste li zabrinuti zbog širenja virusa?</b></p><p>Činjenica je da smo najavljivali novo normalno - i ono se upravo i događa. Virus je oko nas i moramo prihvatiti nove načine ponašanja i života u izmijenjenim okolnostima, biti odgovorniji i slušati preporuke jer time najbolje štitimo i sebe i svoje bližnje, ali i gospodarstvo i radna mjesta. Ako to budemo činili, neće biti potrebe za restriktivnijim mjerama, a kamoli za novim lockdownom. Ne bojim se, ali trudim se ponašati odgovorno u svim kontaktima i kao građanin i kao političar, posebno s obzirom na predizborno vrijeme. Pozivam ljude da ostanu odgovorni.</p><p><b>Express: Strahujete li da će ljudi, pogotovo starija populacije, apstinirati od izlaska na izbore zbog straha od virusa? I što eventualna mala izlaznost značiti za legitimitet rezultata izbora?</b></p><p>Bilo je prigovora da smo išli prerano na izbore, no nitko ne zna kakva će biti jesen i moguće je - kako najavljuje struka - da će tada brojke oboljelih biti i veće. Nitko nema jamstva koji je to trenutak u kojem će korona nestati, a odgađajući izbore u nedogled doveli bismo zemlju u ustavnu krizu. Kad smo vidjeli da su brojke niske, a i epidemiolozi napominju da koronavirus ljeti ima najniži intenzitet, bio je logičan potez da se ide u izbore. Vjerujem da će velika većina građana koji su planirali izaći na izbore to i učiniti, pa i stariji ljudi. Ako se vodi računa o zaštiti zdravlja, dezinfekciji ruku, pridržavanju socijalne distance, nošenju vlastitih olovka... izbori se mogu provesti. Da kojim slučajem sada i odgodimo izbore, oporba bi, takva kakva jest, zasigurno promijenila ploču i tvrdila da „tehnička Vlada“ nema pravo donositi važne odluke. Hrvatskoj najesen treba Vlada koja će se s punim političkim legitimitetom suočiti s nadolazećim zdravstvenim i financijskim izazovima.</p><p><b>Express: Neki kažu da se granice neće zatvoriti jer bi time HDZ najviše izgubio na dan izbora... Što kažete na to?</b></p><p>To je podmetanje političkih konkurenata. Granice smo otvorili zbog turizma i radnih mjesta, i to za državljane zemalja koje imaju bolju epidemiološku sliku. Dobro je poznato da su hotelijerstvo, ugostiteljstvo, putničke agencije i privatni iznajmljivači bili teško pogođeni u prvom valu. Trenutačno je oko 150.000 turista na Jadranu, rade hoteli, restorani, kafići, iznajmljuju se apartmani. Zar bi se svim tim ljudima trebala tek tako, i to u epidemiološkoj situaciji koja je i dalje povoljna, oduzeti mogućnost da zarade za život i svoje obitelji? Oni koji kritiziraju otvaranje ne nude rješenje, a donedavno su pak tvrdili da su mjere bile prerestriktivne. Teško je i pratiti koliko su dosad puta promijenili „mišljenje“. Smatraju li kako bi sve trebalo opet potpuno zatvoriti? To je, doduše, najsigurnije za zdravlje, ali nakon dva ili tri mjeseca više ne bi bilo ekonomije, pa bi se onda ti isti „zgražali“ zašto nismo dopustili turizam. Klasična oporba. Ponavljam, moramo naći razboriti balans između života s virusom i funkcioniranja gospodarstva te, s druge strane, zaštite zdravlja, a za što je ključni preduvjet odgovorno ponašanje svih nas.</p><p><b>Express: Čini se trenutno da je HDZ najbliže tome da sastavi novu većinu, no je li HDZ najbliže sastavljanju vlade bez kompromisa koji bi mogli eventualno raskoliti stranku….</b></p><p>Naš je cilj na ovim izborima ostvariti pobjedu i najveći broj mandata. A to ćemo i uspjeti. Nakon toga razgovarat ćemo s onim političkim opcijama koje zadovoljavaju tri kriterija: da imaju političku snagu i broj mandata s kojim možemo formirati većinu, da su nam svjetonazorski i programski prihvatljivi te da su spremni preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Ovo posljednje naglašavam jer smo 2016. ušli u suradnju s opcijom koja nam je trebala biti bliska, no nije bila spremna preuzeti odgovornost i voditi ozbiljnu politiku. U svim zahtjevnijim situacijama prebacivali su lopticu HDZ-u pokušavajući za sebe izvlačiti samo korist od sudjelovanja u vlasti, ali ne i preuzeti teret i odgovornost za teške odluke. S takvim političkim snagama i ljudima suradnja nije moguća, posebno jer je pred nama izazovno razdoblje u zdravstvenom, a sasvim sigurno i u gospodarskom smislu. Moramo imati dokazane i kompetentne ljude, one koji su već pokazali da znaju upravljati kriznim situacijama. Zato smo našem programu i dali naziv "Sigurna Hrvatska", koji odgovara na ključni izazov koje imamo pred sobom, a to je pitanje sigurnosti. Ne samo zdravstvene sigurnosti, nego i sigurnosti radnih mjesta, plaća i mirovina, sigurnosti granica pred ilegalnim migracijama, snažnoga međunarodnog položaja Hrvatske i sigurnosti u dobivanju europskih sredstava.</p><p><b>Express: Potencijalni partner, kako sada stvari stoje HDZ-u je pokret Miroslava Škore, a on traži da Andrej Plenković, bude li se stvarala postizborna koalicija, ne bude premijer. Jeste li spremni na reprizu 2015.?</b></p><p>To su mostovske fore koje nećemo prihvaćati. To nije ozbiljna politika. Jasno je da su lideri političkih stranaka oni koji preuzimaju odgovornost i koji su kandidati za premijera. Kombinacije o kojima govori Škoro ne dolaze u obzir.</p><p><b>Express: Pa i pod cijenu ponavljanja izbora?</b></p><p>Ostvarit ćemo rezultat koji će nam omogućiti da s budućim partnerima formiramo većinu. Još jednom ponavljam, pred nama je vrlo izazovno vrijeme. Moramo imati većinu, ali i ljude koji su ozbiljni, odgovorni i kompetentni.</p><p><b>Express: Što biste onda poručili Škori, kao očito najbližem potencijalnom partneru HDZ-a?</b></p><p>HDZ je jedina istinska politička opcija desnog centra, narodnjačka, demokršćanska, državotvorna stranka koja je odgovorila na sve ključne izazove, pa tako i na ovaj zadnji s koronavirusom. Dokazali smo da znamo voditi zemlju i kao takvi tražimo od naših građana mandat i za iduće četiri godine. Pošalice, zabava i bijeg od stvarnih odgovora na teška pitanja, izmotavanje, to nije ozbiljna politika.</p><p><b>Express: Priča se o postizbornoj strategiji HDZ-a: dovlačimo žetončiće i formiramo vlast. Je li to moguće i bi li to bio vaš recept?</b></p><p>Ponavljam još jednom koji su naši glavni kriteriji: izborni rezultat, svjetonazor i program te odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Takvi će participirati u budućoj većini i Vladi. </p><p><b>Express: Slažete li se da se pitanje pobačaja ne bi smjelo povlačiti u jako polariziranoj atmosferi predizbora? Uostalom, što mislite o Škorinoj izjavi o silovanim ženama i biste li poduprli ženske članove vaše obitelji koji bi mu pokazali prst?</b></p><p>Pitanje pobačaja ušlo je u kampanju na ružan i neprimjeren način. Normalno je da različiti politički akteri imaju svoja razmišljanja i stavove. Moj je stav da život počinje začećem, da ga treba čuvati, ali<font color="#000000"> i to</font> da apsolutne zabrane nigdje nisu dale rezultate. Naglasak treba biti na edukaciji i mjerama pomoći ženama. Politički profiteri sada na toj temi pokušavaju izvući bodove kod dijela javnosti pa vrlo neukusno govore o ženama žrtvama silovanja i njihovoj teškoj traumi. Premda vjerujem da život počinje začećem, kao muškarac nemam prava govoriti ni procjenjivati što bi žena koja je žrtva silovanja trebala napraviti. Ta vrsta političke debate mi je ružna i neprihvatljiva.</p><p><b>Express: Niste odgovorili biste li poduprli ženske članove obitelji, koji bi mu pokazali prst?</b></p><p>Svatko reagira na svoj način i iznosi svoj politički stav onako kako smatra da je najbolje. Klonim se uvredljivih, difamacijskih tonova. Ne bih pokazivao srednji prst.</p><p><b>Express: Niti bi podržali ženske članove vaše obitelji ili?</b></p><p>Mislim da se stav može izraziti i na drugi način. Vrlo jasno možemo reći ako se s nečim ne slažemo, ali moramo voditi računa o tome kakvu poruku šaljemo mladima i djeci.</p><p><b>Express: Dijelom ste već odgovorili na ovo pitanje, no zanima me, bude li formiranje većine trajalo predugo, koje opasnosti vidite za zemlju i društvo? Pogotovo u ovoj situaciji s virusom?</b></p><p>Mi smo naš program nazvali „Sigurna Hrvatska“ zato što je pitanje sigurnosti ključno. To je prioritet. Sve druge rasprave i teme koje se vode u kampanji po meni su podredne. Nadam se da će svi oni koji nakon izbora budu sudjelovali u pregovorima o parlamentarnoj većini biti odgovorni i ozbiljni i da se neće poigravati sa sudbinom države i naroda.</p><p><b>Express: U Srbiji je na izborima Vučić dobio 63 posto glasova. Što kažete na takav rezultat i mislite li da može doći do normalizacije stanja s Beogradom dok je na vlasti Šešeljev šegrt koji boluje od kompleksa Hrvatske?</b></p><p>Politička situacija u Srbiji vrlo je neobična. Glavni dio oporbe je bojkotirao izbore pa je zbog toga Vučić i mogao postići ovakav rezultat. Srbija ima određenih unutarnjih problema. Kao susjedna zemlja mi to promatramo i analiziramo vodeći, naravno, računa o svojim interesima. Vidjet ćemo što se donijeti idući tjedni i mjeseci. Naš je cilj da na hrvatskim granicama situacija bude što stabilnija. Nećemo zasigurno dolijevati ulje na vatru, ali u slučaju bilo kakvih provokacija znat ćemo odgovoriti. Mislim da i ne trebam posebno ponavljati da su rješavanje otvorenih pitanja s Hrvatskom, među njima i bolnog problema nestalih osoba, i suočavanje s povijesnom istinom preduvjet europskog puta Srbije. Hrvatska ce ustrajno inzistirati i na primjeni Međudržavnog sporazuma koji bi našoj nacionalnoj manjini trebao osigurati zajamčeno predstavništvo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i tijelima lokalne samouprave.</p><p><b>Express; Kako ste vidjeli onaj natpis na spomeniku tzv. Mađarske kalvarije: kao “Rijeka - Na more, Mađari“ ili “Rijeka, mađarsko more”?</b></p><p>Bilo kakve insinuacije ili primisli na račun teritorija druge države su neprihvatljive. Već sam o tome govorio. Želimo razvijati dobre odnose sa svim susjedima, ali isto tako znamo podvući crtu kad se i ako prijeđe granica. </p><p><b>Express: Čekalo se na reakciju MVP dva dana da malo glasnije odgovori. Jesu li nam Mađari tako dragocjeni saveznici da moramo i takve bedastoće tolerirati?</b></p><p>Mađarska je susjedna zemlja koja nam je pomogla u procesu osamostaljenja i napravila puno u međunarodnim odnosima za priznanje Hrvatske. Vrlo važnu ulogu igrali su i tijekom pregovora o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, kada su bili jedni od naših najjačih zagovornika. Imamo intenzivne gospodarske odnose - i o tome treba voditi računa. No ponavljam, ono što je neprihvatljivo ili što se čini neprihvatljivim treba komentirati i mađarskoj strani argumentirano poslati poruku što smatramo da ne bi smjeli činiti.</p><p><b>Express: Slute se neki ozbiljni problemi oko isplate onih prvih 10 milijardi eura Europske komisije za borbu protiv pandemije. Kako uvjeriti Šveđane, Austrijance, Dance ili Nizozemce da ipak prihvate plan kojem se sada protive?</b></p><p>Proces donošenja odluka u Europskoj uniji uvijek je kompleksan jer se svatko bori za svoje interese. Siguran sam da će u konačnici taj iznos biti dodijeljen Hrvatskoj. Uz tih 10 milijardi očekujemo i konačni dogovor o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. koji je za Hrvatsku težak gotovo 12 milijardi eura. Dakle, 22 milijarde eura u idućih sedam godina znači tri milijarde eura godišnje ili 23 milijarde kuna i s tim novcem možemo financirati sve ono što smo najavili u svom izbornom programu. Europsku uniju ne treba idealizirati, no to je okvir koji je puno bolji nego da se nalazimo izvan te integracije. Nema druge organizacije na svijetu od koje bismo dobili tolika sredstava. Zemlje izvan EU dobit će pak nekakav sitniš, a to bi se dogodilo i nama da nismo članica.</p><p><b>Express: Milan Bandić praktički kaže da je Vlada izdala građane Zagreba, jer je odgodila donošenje zakona o obnovi, a on je bio za… Kako biste odgovorili koalicijskom partneru?</b></p><p>Donošenje Zakona o obnovi Zagreba je zahtjevan proces i svi oni koji glasno viču, a nisu ušli duboko u tematiku, ne čine dobro građanima Zagreba. Zakon je pušten u javnu raspravu, pristiglo je više stotina primjedbi i prijedloga, što potvrđuje koliko je ta materija kompleksna. Zakon mora biti i učinkovit i primjenjiv i pravedan. S obzirom na golemi iznos novca, provedba tog zakona mora biti transparentna, pokrivena javnim nabavama, i ne smije doći do bilo kakvih afera. Vlada je pomogla svima koji su ostali bez svojih domova, snosimo troškove smještaja, ali isto tako financiramo obnovu dimnjaka, bojlera, krovišta. Za razliku od svih koji su nas licemjerno prozivali, a nisu uplatili ni lipu za Zagreb, HDZ je izdvojio preko milijun kuna svojih sredstava, a premijer, ministri, ja kao predsjednik Sabora i ostali dužnosnici HDZ-a odrekli smo se svojih primanja kako bismo pomogli. Razumijem građane kojima je u potresu stradala imovina, no za obnovu Zagreba trebat će godine, milijarde kuna i treba biti strpljiv, a država treba biti učinkovita, pravedna i transparentna.</p><p><b>Express: Hoće li nedonošenje tog zakona odlučiti rezultate u 1. izbornoj jedinici?</b></p><p>Govori se samo o brzini donošenja zakona. Nitko ne govori o kvaliteti tog zakona. Da smo htjeli biti površni i populisti, mogli smo donijeti zakon i hvaliti se da ga imamo, a sadržajno bi bio upitan. Upravo zbog važnosti i kompleksnosti tog zakona opredijelili smo se da prvo provedemo javnu raspravu, i istodobno pomognemo građanima koji su u neprilici. Prva točka dnevnog reda o kojoj će novi saziv Sabora raspravljati jest sigurno taj zakon.</p><p><b>Express: Kada bi mogao biti donesen i hoće li ići u redovnu ili hitnu proceduru?</b></p><p>Pretpostavljam da će ići u hitnom postupku, jer svima je u interesu<font color="#ff0000"> </font>da zakon imamo već početkom rujna.</p><p><b>Express: U predsjedničkoj kampanji jako ste napadali Milanovića, a zapravo ste svojta. Kako se nosite s takvim brutalnim zahtjevima političke borbe, izborne kampanje, itd…</b></p><p>U polemikama pokušavam biti argumentiran. Imam dojam da sada u javnom prostoru prevladava stil difamacije i uvreda. U nedostatku argumenata obično se ide ad hominem i pokušava se diskvalificirati čovjeka. Izbjegavam to, iako i sam to ponekad napravim - uglavnom u obrani. Nikada prvi ne udarim ispod pojasa, to nije moj stil, no prilike me dovedu do toga da moram uzvratiti.</p><p><b>Express: Razmirice onda privatno riješite ili ne razgovarate?</b></p><p>Mi se privatno ne družimo već niz godina. Naš politički odnos je napet, ali protokolarne obveze odrađujemo na najnormalniji mogući način. Naša je obveza voditi računa o interesima države.</p><p><br/> </p>