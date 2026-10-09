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Odlazak rock legende

Gordan Jandroković uputio sućut zbog smrti Gorana Bare: 'Njegova ostavština će živjeti...'

Piše HINA,
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Gordan Jandroković uputio sućut zbog smrti Gorana Bare: 'Njegova ostavština će živjeti...'
Zagreb: Nastavak 10. sjednice Hrvatskoga sabora | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut obitelji i prijateljima Gorana Bare, ističući njegovu jedinstvenu umjetničku ostavštinu koja će trajati kroz generacije.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji i prijateljima u povodu smrti Gorana Bare, jednog od najupečatljivijih i najautentičnijih glazbenika suvremene hrvatske rock scene, ističući kako je on svojim nadahnutim interpretacijama obilježio žanr u kojem je neumorno stvarao.

"Pjesme i izvedbe Gorana Bare uvijek su plijenile naročitom iskrenošću, među ostalim jer je kroz njih otvoreno progovarao o vlastitim bolnim životnim iskustvima, borbama, ali i traganju za srećom", naveo je Jandroković u pismu sućuti.

Nesporno scenski atraktivan, svojim nadahnutim interpretacijama na zaista je poseban način obilježio glazbeni žanr u kojem je neumorno stvarao, a u maniri kultnih rock glazbenika, istaknuo je Jandroković, često je privlačio pozornost i izvan scene.

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"Uvjeren sam stoga kako će njegova umjetnička ostavština u sjećanju publike nastaviti dugo živjeti. Poštovana obitelji, prijatelji i kolege Gorana Bare, još jednom vam izražavam iskrenu sućut", napisao je predsjednik Sabora. 

 Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, umro je u 62. godini, objavili su u petak mediji.

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