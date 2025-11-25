Obavijesti

Gordan Jandroković: Za nasilje nad ženama ne smije biti opravdanja ni tolerancije

HINA
Gordan Jandroković: Za nasilje nad ženama ne smije biti opravdanja ni tolerancije
Zagreb: Nakon izlaganja zastupničkih stajališta Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Aktualne procjene Svjetske zdravstvene organizacije, naveo je predsjednik Sabora, govore kako je otprilike 840 mil. žena u svijetu bilo suočeno s nasiljem od strane vlastitog partnera

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je u utorak,  povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama,  da za nasilje nad ženama i djevojčicama ne smije biti ni opravdanja, niti tolerancije.

„Danas, kao i 22. rujna svake godine kada obilježavamo naš Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, poruka mora biti identična i jednako nedvosmislena – da za nasilje nad ženama i djevojčicama ne smije biti ni opravdanja ni tolerancije”, kazao je Jandroković na početku sjednice.

„Pozivam sve, a na poseban način nas muškarce, očeve, supruge i braću, prijatelje i kolege, da tu važnu poruku našim ponašanjem svakog dana djelatno promičemo”, dodao je i pozvao zastupnike na minutu šutnje kako bi odali počast svim ženama žrtvama nasilja.

Aktualne procjene Svjetske zdravstvene organizacije, naveo je predsjednik Sabora, govore kako je otprilike 840 milijuna žena u svijetu, dakle gotovo svaka treća žena, bilo suočeno s nasiljem od strane vlastitog partnera, trenutnoga ili bivšeg.

Od 2000. godine na ovamo pad u broju slučajeva na godišnjoj razini iznosi tek 0,2 posto godišnje. „Ti su podaci zaista poražavajući i jasno upozoravaju kako se radi o globalnom problemu koji zahtijeva kontinuirane zajedničke napore svih institucija”, rekao je Jandroković i istaknuo da se najviše mora činiti na osvještavanju i edukaciji o tom pogubnom fenomenu, te u u sprečavanju njegovih uzroka.

„A kada se nemili slučajevi ipak dogode, treba biti odlučan u kažnjavanju kako bi poruka o odvraćanju bila što snažnija”, dodao je.

Jandroković je poručio da nam predstoji još puno posla kako bismo dosegnuli konačni cilj, a to je potpuno iskorjenjivanje takvog i bilo kojeg drugog nasilja u našem društvu.

