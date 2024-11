Gordan Jandroković: Želimo stabilnu BiH, dogovor je nužan

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je u srijedu političare u BiH da pokažu više spremnosti na dogovor i rješavanje otvorenih pitanja jer je to jedini način da ojačaju zemlju i ubrzaju njen put ka europskim integracijama, u čemu im je Hrvatska spremna pomoći svojim iskustvom.

Prvog dana službenog posjeta BiH Jandroković se odvojeno sastao s čelnicima parlamenta BiH i članovima parlamentarnog povjerenstva za europske integracije te s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto.

Nakon sastanka s predsjedateljem Doma naroda parlamenta BiH Draganom Čovićem novinarima je kazao kako je stabilnost BiH i njena europska perspektiva ujedno interes Hrvatske kao najbližeg susjeda.

Podsjetio je kako je Hrvatska uspješno svladala put ka EU i sada je ta znanja spremna podijeliti s prijateljima u BiH. Smatra kako je iznimno je važno surađivati u sadašnjim zahtjevnim globalnim okolnostima kada istodobno traju dva velika rata te usklađivati različite interese.

"Naš je interes stabilno susjedstvo i stabilna i funkcionalna BiH koja ubrzano ide ka članstvu u EU", izjavio je Jandroković.

Istaknuo je kako je svima jasno kakve su pozicije predstavnika konstitutivnih naroda u BiH, ali da se unatoč tim razlikama mora razgovarati i dogovarati.

Kaže kako bi izravni dogovor predstavnika triju naroda bio najbolje rješenje no to u nekim slučajevima ide teško, a visoki predstavnik uspostavljen je Daytonskim sporazumom zajedno s ovlastima koje ima i stoga povremeno intervenira kada je na to prisiljen.

"Neki to podržavaju, a neki su protiv toga no bitno je da BiH ide s reformama", kazao je Jandroković izražavajući nadu kako će BiH uspjeti što prije funkcionirati bez visokog predstavnika.

Ponudio je punu suradnju Hrvatskog sabora parlamentarnim tijelima BiH kako bi podijelili iskustva na putu ka članstvu u EU.

Čović je istaknuo kako je Hrvatska kao prijatelj od velike pomoći na europskom putu BiH, a uzajamna upućenost dviju država poticaj je da se intenzivira i parlamentarni dio suradnje.

Smatra kako iskustva Hrvatske mogu samo pomoći da i u BiH svi razumiju važnost europskog puta kao i da je važno stvoriti uvjete u kojima će domaći političari sami rješavati otvorena pitanja.

"Ne možemo imati paralelni sustav odlučivanja", kazao je Čović, aludirajući na intervencije za kojima povremeno poseže međunarodna zajednica u BiH.

Jandroković je nakon sastanaka u Sarajevu otputovao za Kreševo u središnjoj Bosni, općinu s hrvatskom većinom koja je među najteže pogođenima bujičnim poplavama što su zahvatile BiH u listopadu kada je pognulo 27 osoba.

Ukupna materijalna šteta koju je ta prirodna katastrofa prouzročila procijenjena na više od 100 milijuna eura.

U Kreševu je 21 gospodarski subjekt pretrpio štete koje su preliminarno procijenjene na iznos od oko 2,5 milijuna eura zbog čega je ugroženo oko 400 radnih mjesta a Jandroković je o tome razgovarao s načelnikom Borisom Marićem (HDZ BiH).

Nakon Kreševa Jandroković dvodnevni službeni posjet nastavlja u Mostaru i Širokom Brijegu gdje će u četvrtak razgovarati s gradskim dužnosnicima i predstavnicima vlasti Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije.