Gordan Lauc - S ovakvim brojkama novozaraženih nema potrebe za oštrijim mjerama

S obzirom na to da će mnogi planovi ovisiti i o kretanju pandemije uzrokovane koronavirusom na konferenciji će u razgovoru jedan na jedan svoje viđenje i smjer kretanja pandemije dati i naš respektabilini znanstvenik prof. dr. sc. Gordan Lauc koji zajedno s Liderom dijeli optimističan stav glede pandemije.

- Optimističan sam jer vjerujem da će se do proljeća virus toliko proširiti da će priča biti gotova. U ovom trenutku apsolutno ne treba ništa pooštravati dok nam se značajno ne poveća broj zaraženih. Ako kod nas počne umirati 30 ili 50 ljudi dnevno, trebat će dobro razmisliti što napraviti. Neke od mjera iz ožujka su bile definitivno pogrešne, poput onih propusnica koje su jako komplicirale život građanima. Zabrane rada su isto uvijek vrlo osjetljive i ako će država to opet raditi morat će nekako kompenzirati gubitke zatvorenima. Mi još uvijek ne znamo kako učinkovito zaustaviti širenje ovog virusa jer, kako sam rekao, Čile i uz vrlo restriktivan lockdown ima tisuće zaraženih tjednima. Trebat će nešto poduzeti ako se broj mrtvih osjetno poveća, ali ja se nadam da do toga neće doći zato što mislim da nas se dosta već zarazilo i da smo možda time odradili val koji bi nas udario ujesen. Danas zaista ima puno korone okolo i gotovo svi znaju nekoga tko je zaražen. Jesam protiv lockdowna, ali treba paziti, primjerice nošenjem maski čiji sam ja veliki pobornik. Zaista nije toliki problem staviti masku.