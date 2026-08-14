Gori Pelješac, vatra progutala crkvu u Potomju: Jak vjetar vatrogascima otežava gašenje

Dok se vatrogasci još bore s posljedicama katastrofalnog požara na omiškom području, nova velika vatrena fronta otvorila se stotinjak kilometara južnije. U petak ujutro buknuo je veliki šumski požar kod Kune Pelješke, a nošen jakim i promjenjivim vjetrom brzo se proširio prema Potomju. Situacija je ozbiljna, vatra se približila kućama, a u Potomju je izgorjela i crkva na mjesnom groblju.

Na terenu traje velika vatrogasna operacija. Gore trava, nisko raslinje i borova šuma, a zbog brzine kojom se požar širi mobilizirane su snage s cijelog Pelješca, Korčule i dubrovačkog područja. U pomoć su poslani pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik, a iz zraka požar napadaju četiri kanadera i jedan Air Tractor. Dio kanadera koji su ranije gasili veliki požar kod Omiša preusmjeren je upravo prema Pelješcu.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović upozorio je da gašenje iznimno otežava jak vjetar. Vatrena fronta u jednom se trenutku približila na svega oko 200 metara od kuća, a mještani zajedno s vatrogascima pokušavaju obraniti domove i vinograde.

- Situacija je jako ozbiljna. Jak vjetar širi požar, a kuće su blizu - rekao je Simović.

Dodao je da su angažirane sve raspoložive postrojbe.

- Angažirali smo vatrogasce s cijelog Pelješca, s Korčule, stižu i Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci te Državna intervencijska postrojba Dubrovnik. Preusmjerili smo i kanadere iz Omiša prema Pelješcu - izjavio je Simović za Hinu.

Posebno težak prizor stigao je iz Potomja. Ondje je vatra zahvatila i uništila crkvu na mjesnom groblju. Vjetar često mijenja smjer, zbog čega se požar teško predviđa i vatrogasne snage moraju istodobno braniti više ugroženih područja.

Foto: Facebook

Požar je izazvao i velike probleme u prometu. Državna cesta DC414 između Prizdrine i Potomja zatvorena je zbog požara i nema obilaznog pravca, objavio je Hrvatski autoklub. Zbog velike kolone vozila zatvorena je i DC415 između Donje Bande i Trpnja. Prema HAK-ovu izvješću ažuriranom u 11.37 sati, prometna situacija na Pelješcu dodatno je otežana upravo zbog vatrene stihije.

Požar na Pelješcu izbio je u trenutku kada su hrvatske protupožarne snage već snažno angažirane na omiškom području. Četiri kanadera koja su prethodno djelovala kod Omiša prebačena su na novo požarište, a na Pelješac je upućen i dodatni Air Tractor.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Na terenu kod Kune Pelješke i Potomja situacija se i dalje mijenja iz minute u minutu. Najvažniji zadatak vatrogasaca je spriječiti prodor plamena među kuće, dok zračne i zemaljske snage pokušavaju presjeći vatrenu frontu prije nego što je vjetar ponovno proširi prema naseljenim područjima.