Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA NA PELJEŠCU

Gori Pelješac, vatra progutala crkvu u Potomju: Jak vjetar vatrogascima otežava gašenje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Gori Pelješac, vatra progutala crkvu u Potomju: Jak vjetar vatrogascima otežava gašenje
7
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šumski požar buknuo je u petak ujutro kod Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu, a zbog jakog vjetra brzo se širi

Dok se vatrogasci još bore s posljedicama katastrofalnog požara na omiškom području, nova velika vatrena fronta otvorila se stotinjak kilometara južnije. U petak ujutro buknuo je veliki šumski požar kod Kune Pelješke, a nošen jakim i promjenjivim vjetrom brzo se proširio prema Potomju. Situacija je ozbiljna, vatra se približila kućama, a u Potomju je izgorjela i crkva na mjesnom groblju.

Na terenu traje velika vatrogasna operacija. Gore trava, nisko raslinje i borova šuma, a zbog brzine kojom se požar širi mobilizirane su snage s cijelog Pelješca, Korčule i dubrovačkog područja. U pomoć su poslani pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik, a iz zraka požar napadaju četiri kanadera i jedan Air Tractor. Dio kanadera koji su ranije gasili veliki požar kod Omiša preusmjeren je upravo prema Pelješcu.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović upozorio je da gašenje iznimno otežava jak vjetar. Vatrena fronta u jednom se trenutku približila na svega oko 200 metara od kuća, a mještani zajedno s vatrogascima pokušavaju obraniti domove i vinograde.

- Situacija je jako ozbiljna. Jak vjetar širi požar, a kuće su blizu - rekao je Simović.

Dodao je da su angažirane sve raspoložive postrojbe.

- Angažirali smo vatrogasce s cijelog Pelješca, s Korčule, stižu i Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci te Državna intervencijska postrojba Dubrovnik. Preusmjerili smo i kanadere iz Omiša prema Pelješcu - izjavio je Simović za Hinu.

Posebno težak prizor stigao je iz Potomja. Ondje je vatra zahvatila i uništila crkvu na mjesnom groblju. Vjetar često mijenja smjer, zbog čega se požar teško predviđa i vatrogasne snage moraju istodobno braniti više ugroženih područja.

Foto: Facebook

Požar je izazvao i velike probleme u prometu. Državna cesta DC414 između Prizdrine i Potomja zatvorena je zbog požara i nema obilaznog pravca, objavio je Hrvatski autoklub. Zbog velike kolone vozila zatvorena je i DC415 između Donje Bande i Trpnja. Prema HAK-ovu izvješću ažuriranom u 11.37 sati, prometna situacija na Pelješcu dodatno je otežana upravo zbog vatrene stihije.

Požar na Pelješcu izbio je u trenutku kada su hrvatske protupožarne snage već snažno angažirane na omiškom području. Četiri kanadera koja su prethodno djelovala kod Omiša prebačena su na novo požarište, a na Pelješac je upućen i dodatni Air Tractor.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Na terenu kod Kune Pelješke i Potomja situacija se i dalje mijenja iz minute u minutu. Najvažniji zadatak vatrogasaca je spriječiti prodor plamena među kuće, dok zračne i zemaljske snage pokušavaju presjeći vatrenu frontu prije nego što je vjetar ponovno proširi prema naseljenim područjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković govorio o SRUUK-u, stiže i Milanović. Među teško ozlijeđenima je i maloljetnica
APOKALIPSA U DALMACIJI

Plenković govorio o SRUUK-u, stiže i Milanović. Među teško ozlijeđenima je i maloljetnica

U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split su iz Omiša upućena četiri autobusa s evakuiranim osobama.
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima
IZ MINUTE U MINUTU

Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima

Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026