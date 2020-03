Gorivo od ponoći jeftinije - za spremnik i 18 kuna manje! Eurodizel sada košta od 9,29 do 10,04 kune, a autoplin od 4,03 do 5,10 kuna. Cijena litre eurosupera 95 kreće se od 9,34 pa do 10,41 kuna, a od ponoći će, prema najavama, cijene pasti