STIGAO JE 'PRŠIĆ'

Gorskim kotarom zalepršao prvi snijeg, Oskar ga čuva da ostane što duže, ne miče se iz dvorišta

Dugo nije bilo snijega u listopadu, lani smo se u ovo vrijeme još kupali u moru. Prvom snijegu danas se u Tuku u Gorskom kotaru najviše razveselio čokoladni labrador Oskar, ponos svoga sela

Oskar nije bilo kakav labrador. On je ponos svoga sela, čokoladni labrador koji hrabro staje pred vuka ili medu, a srne su mu drage prijateljice. Živi u Tuku pored Mrkoplja, na 900 metara nadmorske visine, i u nedjelju je s veseljem dočekao prvi ovogodišnji snijeg. U njegovom životu nipošto nije prvi, a svakako ne posljednji, pred Oskarom su još brojne avanture.

Veseli se snijegu kao malo dijete. Oskar je veliki čuvar svoje obitelji, ali i cijelog sela, jer noću prodornim lavežom tjera vukove i medvjede, za njih je strah i trepet. Inače, kažu u obitelji Matić, Oskar je velika maza. Kad god idu u brda prošetati, Oskar je uvijek par koraka ispred svojih ljudi, ničeg se u šumi ne boji, a nije jednom stajao oči u oči s velikim zvijerima. Bio je i zvijezda našeg portala.

Sad u dvorištu čuva prvi snijeg, goranski "pršić", nada se da će se zadržati barem do mraka...

