Dugo nije bilo snijega u listopadu, lani smo se u ovo vrijeme još kupali u moru. Prvom snijegu danas se u Tuku u Gorskom kotaru najviše razveselio čokoladni labrador Oskar, ponos svoga sela
Gorskim kotarom zalepršao prvi snijeg, Oskar ga čuva da ostane što duže, ne miče se iz dvorišta
Oskar nije bilo kakav labrador. On je ponos svoga sela, čokoladni labrador koji hrabro staje pred vuka ili medu, a srne su mu drage prijateljice. Živi u Tuku pored Mrkoplja, na 900 metara nadmorske visine, i u nedjelju je s veseljem dočekao prvi ovogodišnji snijeg. U njegovom životu nipošto nije prvi, a svakako ne posljednji, pred Oskarom su još brojne avanture.
Foto Mićko Matić
Veseli se snijegu kao malo dijete. Oskar je veliki čuvar svoje obitelji, ali i cijelog sela, jer noću prodornim lavežom tjera vukove i medvjede, za njih je strah i trepet. Inače, kažu u obitelji Matić, Oskar je velika maza. Kad god idu u brda prošetati, Oskar je uvijek par koraka ispred svojih ljudi, ničeg se u šumi ne boji, a nije jednom stajao oči u oči s velikim zvijerima. Bio je i zvijezda našeg portala.
Sad u dvorištu čuva prvi snijeg, goranski "pršić", nada se da će se zadržati barem do mraka...
