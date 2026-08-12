Gospić je jedna kriza previše za Plenkovića, što je jučer i javno pokazao. Vrijeme je za odlazak

Budimo pošteni, nije Andreju Plenkoviću bilo lako.

U svom desetogodišnjem mandatu imao je dva potresa, pandemiju, više ratova, inflaciju, korupciju, ministre u zatvoru, atentatora pred Banskim dvorima, ustaše u Vladi, Milanovića na Pantovčaku, europske tužitelje na vratu...

Plivao je kroz afere i skandale, borio se s krizama od kojih je mnoge sam izazvao, prodavao je dušu desnici, Mostu pa Domovinskom pokretu, zatim i liberalima, manjinama i Miloradu Pupovcu, kupovao je glasove i socijalni mir, pucao po šavovima pa se opet krpao, gurao je prste u napuklu branu svekolike propasti... Imenovao Ivana Turudića.

I budimo pošteni, Plenkovićeva dionica trebala bi završiti.

Kriza previše

Otkrio je to i sam premijer na jučerašnjoj press konferenciji nakon koalicijskog sastanka povodom ekocida u Gospiću, kad se očekivalo da napokon baci koplje u trnje i prebaci vrući ekološki krumpir nekom drugom u krilo, da prizna kako je njegovom mandatu došao kraj i da je Gospić ipak jedna kriza previše.

Umjesto toga, Plenković je relativizirao ekološku katastrofu, čitavu krizu proglasio običnim "histeriziranjem oporbe", hvalio se turističkom sezonom i padom inflacije, pokazao tipičnu neosjetljivost i bahatost koja iznova pokazuje kako njegov premijerski mandat više nema smisla. Premijer više nema pokrića, nema odgovora, nema rješenja. Nema čak ni minimalne sućuti.

I poput Donalda Trumpa, odbija priznati grešku i poraz, skreće pozornost, veliča sebe, zbunjuje javnost i obraća se samo svojoj tvrdokornoj stranačkoj i biračkoj bazi koju nastoji uvjeriti da drži stvari pod kontrolom, da je žrtva oporbene histerije i da moraju vjerovati njemu, više nego oporbi, stručnjacima, medijima, čak i vlastitim očima.

Jučer je Plenković naprosto otišao predaleko.

Izrauban i potrošen

Izrauban je krizama i izvanrednim stanjima, poput potresa, pandemija i ratova, kao i izvanrednim stanjima u režiji HDZ-a i vladajuće koalicije, a sada se našao pred krizom koja bi mogla biti prevelika, preduboka, preopasna i možda nerješiva, te na dulji rok pogubna za Hrvatsku.

I pokazao da više ne može.

Ovo je naprosto jedna kriza previše.

I njegov pristup ovakvim situacijama više ne prolazi. Izlizao se i istrošio. Famozna vjerodostojnost se ofucala. A frustracija javnosti i građana nakon ovakve press konferencije samo se pojačala.

Ivo Sanader objavio je početkom ljeta 2009. godine da je "njegova dionica završila", tvrdio da je pobjegao od teritorijalnog sukoba sa Slovenijom, a zapravo je pobjegao od ekonomske i financijske propasti, kao i od eksplozije antikorupcijskih istraga protiv njegovih ministara i stranačkih dužnosnika.

Vrelo afera

Plenković se, međutim, još uvijek grčevito održava na čelu Vlade koja je vječiti izvor kriza i skandala, vrelo afera, nulta točka propasti i beznađa, Vlade koja ne pronalazi rješenja za one probleme koji ne ovise o financijskoj blagodati Europske unije, već počivaju na plećima samih ministara i čitavog, stranački uzurpiranog sustava.

Gospić otkriva da Vlada ne zna odakle bi krenula niti kamo bi se okrenula.

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dobiva odbijenice za sanaciju, ali ne i otkaz iz Vlade. Premijer tvrdi da "ne zna" kako je do kontaminacije došlo, premda je njegov glavni državni inspektor zbog toga završio u pritvoru. A sada je počeo govoriti o tome da krize nema, odnosno da je ona samo izmišljotina oporbe. Voda je pitka, uzorci su čisti, inflacija slabi, turizam cvjeta, a Plenković je najbolji premijer u povijesti.

Izvor kriza

I da, opet treba biti pošten i reći da je Plenković bio suočen s mnogim krizama: potresima, pandemijama, ratovima, olujama, sušama, inflacijom... Ali isto tako valja reći da su njegova stranka i njegova Vlada, njegova administracija i njegove institucije, proizvodile još veće krize, korupcijske, kriminalne, ekonomske, financijske, socijalne, a sada i ekološke.

Plenković je, bez obzira na njegovu promociju, odavno prestao biti dio rješenja i postao je dio problema. Postao je premijer koji odbija priznati stvarnost, koji zatvara oči, upire prstom, bježi od krivnje koju traži u drugima. I kao takav, došao je do kraja puta.

Kraj povjerenja

Ako već ne želi otići, a bahati nastup na jučerašnjoj presici sugerira da mu to ne pada na pamet, i ako HDZ nema snage prisiliti ga na odlazak, i ako koalicijski partneri nemaju hrabrosti uvjetovati njegovu smjenu, posve je očito da je Plenković definitivno i nepovratno izgubio povjerenje (velike) većine hrvatskih građana i hrvatske javnosti.

Politička, pa i državnička mudrost kojom se premijer voli hvaliti nekad se sastoji u donošenju odluke kad treba otići. Andrej Plenković pao je i na tom testu.