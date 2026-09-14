Gospić je naš dom: 'Tražili smo neovisne stručnjake, a u savjetu ravnatelj HZJZ-a Capak...'

Iz Građanske inicijative „Gospić je naš dom” kritizirali su u ponedjeljak imenovanje ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka za zamjenika predsjednika Znanstvenog savjeta za otpad u Gospiću te podsjetili da su tražili neovisne stručnjake izvan institucija dosad uključenih u taj slučaj.

"Neovisno i stručno?", upitali su u objavi na Facebooku iz Građanske inicijative komentirajući današnju Vladinu odluku odluku o osnivanju Znanstvenog savjeta za stručnu potporu Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Predsjednik Znanstvenog savjeta je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

Posebno problematiziraju to što je Capak i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, ustanove koja je još 2024. izradila analize otpada iz Gospića.

Prema navodima inicijative, te su analize pokazale prisutnost opasnih tvari u nezakonito odloženom otpadu, ali njihovi rezultati javnosti nisu bili dostupni gotovo dvije godine, nego su objavljeni tek u srpnju 2026., nakon prosvjeda građana i najave blokade autoceste.

„Dvije godine oni su imali nalaze, građani nisu. Građani sad trebaju vjerovati u neovisna mišljenja ove gospode”, poručili su.

Capaku zamjeraju i to što je na čelu HZJZ-a, ustanove za koju smatraju da je na temelju takvih nalaza trebala upozoriti građane na moguće zdravstvene rizike i alarmirati nadležne institucije.

Podsjetili su i da je jedan od njihovih glavnih zahtjeva s velikog prosvjeda u Zagrebu bio dugoročni i sveobuhvatni monitoring područja nezakonito odloženog otpada u Gospiću, uz angažiranje neovisnih stručnjaka koji bi izradili plan dugoročnog praćenja i neovisnu procjenu rizika.

„Tražili smo neovisne stručnjake izvan lanca institucija koje su dosad postupale, i to za izradu plana i za procjenu rizika”, istaknuli su.

Iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom" također su kritizirali postupak javnog savjetovanja o Iskazu procjene učinaka izmjena Zakona o gospodarenju otpadom, navodeći da su odbijeni svi njihovi komentari.

Prema njihovim tvrdnjama, odbijeno je svih 76 primjedbi pristiglih tijekom savjetovanja. Od 24 primjedbe Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, 23 su odbijene, a jedna je primljena na znanje.

Prijedlozi su, kažu, odbijani bez stručnog ili pravnog obrazloženja, uglavnom uz odgovor da Ministarstvo nije suglasno s prijedlogom.

Osporavaju i zakonitost samog postupka savjetovanja te traže hitan nadzor nad njegovim provođenjem.

„Devedeset devet posto energije ide na objašnjavanje građanima da nemaju razloga za brigu, a ni jedan posto na to da ih se posluša”, poručili su pitajući hoće li građani ponovno morati na ulicu.