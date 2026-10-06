Gospić, Maksimir, Poljud, čak i sindikati. Andrej Plenković se suočava s otvorenim pobunama

U zadnjih nekoliko mjeseci Andrej Plenković suočava se s otvorenim pobunama koje doslovno stižu jedna drugu.

Prvo je imao pobunu Gospićana i tisuća hrvatskih građana zbog ilegalnog odlaganja toksičnog otpada u Gospiću.

Zatim je panično gasio pobunu navijača, građana i velikog dijela javnosti zbog kritiziranog projekta novog stadiona u Maksimiru.

Potom se digla pobuna Torcide i navijača Hajduka, potpomognutih stanovnicima drugih gradova u Hrvatskoj, zbog stadiona Poljud i pitanja zašto Split ne dobije novi stadion kao Zagreb koji, eto, dobiva čak dva.

A onda su sindikati javnih službi najavili pobunu u vezi većih plaća, nakon što su vidjeli koliku je povišicu gradonačelnik Tomislav Tomašević u pregovorima o kolektivnom ugovoru nudio zaposlenicima Zagrebačkog holdinga.

Požar za požarom

Pobuna za pobunom, problem za problemom, požar za požarom koje Plenković - kako i priliči državi fokusiranoj prema jednoj osobi u vlasti - mora osobno gasiti.

Nakon što je optužio oporbu za izazivanje "histerije" oko otpada u Gospiću, premijer Plenković promovirao se u glavnog sanacijskog upravitelja za rješavanje toksičnog otpada, povodom čega je njegova Vlada odbila oporbeni zahtjev za opozivom premijera.

Osobno je, u skladu s vlastitim "osjećajem", a zapravo suočen s otvorenom pobunom i histeričnom reakcijom javnosti, poručio da će se natječaj za Maksimir poništiti i pronaći rješenje za novi stadion, onaj kojim će svi biti zadovoljni.

Iako još ne znamo točno tko.

Onda je izjavio da Poljud treba rekonstruirati i osuvremeniti, a ne srušiti i napraviti novi, čime je isprovocirao Torcidu da mu poruči kako se ne mogu graditi dva stadiona u Zagrebu, a niti jedan u Splitu. Navijači Hajduka žele novi stadion, a sve ostalo nazivaju "izdajom nacionalnih interesa".

Možemo može, HDZ ne

A sada i obrazovni sindikati, pod sloganom "Možemo! može, a HDZ očito ne", šalju poruku Vladi da traže veće plaće po uzoru na zaposlenike zagrebačkih gradskih tvrtki.

Plenković nema dovoljno ruku da začepi sve rupe, niti dovoljno kanti da zalije sve požare.

Pobune su se zaredale i nezadovoljstvo zahuktalo, ali ne od strane političke oporbe s kojom se Plenković najlakše obračunava, s tim nesretnim "dušicama i mucicama", već od samih građana, udruga, navijača, sindikata, javnosti...

Mucice iz Torcide

Njih ne može optužiti za ideološku ili političku histeriju, ne može torcidaše nazivati "mucicama i dušicama", ne može javnosti poručiti da je komisija za Maksimir donijela odluku iza koje Vlada naprosto mora stajati, kao što je stajala iza odluke Vijeća za suočavanje s prošlošću i njegovih "dvostrukih konotacija" ZDS-a, ne može sindikatima priznati da Zagreb ima novca, a država nema.

A još je i reprezentacija popila "sedmicu" u Rijeci, što je proglašeno "Bleiburgom".

Sve ove pobune, a možda će ih biti još, za Plenkovića su definitivno neugodnije i potencijalno opasnije od saborskog rešetanja, od oporbenih zahtjeva za opozivom u parlamentu kojeg HDZ postojano kontrolira, čak i od uboda predsjednika države koji trenutno ima pune ruke posla s berbama diljem Hrvatske.

Pobuna u HDZ-u?

Kako se premijer misli boriti s Gospićanima, s navijačima Dinama, a onda i Hajduka, s nastavnicima i sindikatima čiju naklonost je već kupio prije prošlih izbora? Dok novčane infuzije iz državne blagajne lagano presušuju.

No postoji jedna pobuna od koje Plenković najviše strepi, a još je nismo dočekali: a to je pobuna u HDZ-u.

Svi mogu napadati, ali samo HDZ može smijeniti svog premijera i predsjednika. Svatko može biti prijetnja, ali samo od vlastite stranke Plenković strepi. I tek kad izgubi povjerenje stranke, Plenković će se naći u ozbiljnom problemu.

Stranka je osjetljiva na pobune navijača, sindikata, građana, javnosti, udruga u HDZ-ovim tvrđavama, nezadovoljstva u gradovima i županijama pod vlašću HDZ-a, bilo zbog otpada, bilo zbog stadiona ili zbog plaća.

Zasad se nezadovoljstvo javnosti u raznim anketama odražava više na rejtingu Plenkovića, nego samog HDZ-a, što može značiti da je Plenković od lidera koji je HDZ održavao na životu, postao uteg koji prijeti povlačenjem stranke prema dnu.

A znamo kako HDZ reagira kad se osjeti ugroženim.

Jer HDZ dobro zna da, kako joj je to svojedobno objasnio njezin predsjednik, "ne smije biti talac jednog čovjeka".