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EKOCID U LICI

Gospićani uoči sjednice Odbora: 'Za nas bi bilo pozitivno da se taj otpad čim prije odveze'

Piše Franjo Lepan,
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Gospićani uoči sjednice Odbora: 'Za nas bi bilo pozitivno da se taj otpad čim prije odveze'
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Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Za danas u 16 sati najavljena je sjednica Odbora za zaštitu okolišta na kojoj će se tražiti odgovori o ilegalnom otpadu u Gospiću. Stanovnici tog grada žele brze promjene. 'Razboli li se Lika, razboljet će se Hrvatska'

U Gospiću se danas održava sjednica Odbora za zaštitu okolišta zbog ilegalno odloženih 37.000 tona otpada. Među građanima raste zabrinutost za ispravnost pitke vode. Strah je, čini se, vidljiv i u svakodnevnom životu - u trgovinama je, prema riječima jedne prodavačice, zamjetno porasla prodaja vode u bocama.

- Ljudi su prestrašeni, unatoč tome što se stalno govori da je voda ispravna za piće. Strah se uvukao među ljude i počeli su sumnjati u vjerodostojnost analiza. Mogu samo reći da je kupovina vode u bocama jako porasla - kazala je prodavačica. Dodaje kako među građanima postoji bojazan da bi opasne tvari iz otpada mogle dospjeti u podzemlje, a time i ugroziti izvore pitke vode kojima je Lika bogata.

Gospić: Voda iz slavine
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- To se nije smjelo dogoditi. Ne smije se zagaditi ovako prelijep dio Lijepe Naše. Razboli li se Lika, razboljet će se cijela Hrvatska - rekla je zabrinuta Gospićanka. Njezino mišljenje dijele i brojni drugi građani koji ne skrivaju nepovjerenje prema dosadašnjem rješavanju problema. Od najavljene sjednice Odbora za zaštitu okoliša, koja je zakazana za 16 sati u petak u Gospiću, ne očekuju velike promjene.

Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad
Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Ne očekujemo da će se nešto bitno dogoditi nakon sjednice Odbora. To se nije dogodilo otkako je to zlo stiglo u naš grad. Ono što bi za nas bilo pozitivno jest da se taj otpad negdje odveze, daleko od nas - poručuju Gospićani. Dok nadležni uvjeravaju da je voda zdravstveno ispravna, među dijelom stanovništva očito i dalje postoji nepovjerenje i strah. Građani zato očekuju konkretne poteze i trajno rješenje problema, kako bi se otklonila svaka mogućnost ugrožavanja okoliša i izvora pitke vode.

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