Najmlađa stranka možda nije produkt HDZ-ovih stratega, ali je sigurno, kako je Zurovec rekao u roku najbrže, već sad najbliža suradnji s, naravno, HDZ-om...
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Gospodin '25 cm' žarko želi zadovoljiti baš one na vlasti...
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Dario Zurovec, povremeni liberal pored kojega su konzervativci tehnološki višak, osnovao je stranku Hrvatsku put - platforma nezavisnih.
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