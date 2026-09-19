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Gospodin '25 cm' žarko želi zadovoljiti baš one na vlasti...

Piše Emir Imamović Pirke,
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Gospodin '25 cm' žarko želi zadovoljiti baš one na vlasti...
Sveta Nedelja: Premijer Plenković na svečanom otvorenju dvorca Erdody u Kerestincu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Najmlađa stranka možda nije produkt HDZ-ovih stratega, ali je sigurno, kako je Zurovec rekao u roku najbrže, već sad najbliža suradnji s, naravno, HDZ-om...

Dario Zurovec, povremeni liberal pored kojega su konzervativci tehnološki višak, osnovao je stranku Hrvatsku put - platforma nezavisnih.

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