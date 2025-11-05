Gospodo, je li vam na pameti da napokon poručite: STOP MRAKU

Vlast u ovoj zemlji napokon mora prestati tolerirati rast simbolike, javnih ispada i ideoloških stavova koje možemo identificirati kao neonacističke i ustaške, kao iskaze mržnje prema ljudima druge nacije, vjere, boje kože, podrijetla, seksualne orijentacije. Nažalost, dosad je HDZ-ova Vlada sve to tolerirala, pa i poticala, uočljivo i sustavno. I to nije nikakva floskula nego lako dokaziva činjenica koja je apsolutno potvrdu doživjela kad je Plenković s djecom došao na idolopoklonstvo Thompsonu, kad je Jandroković pozdrav ustaških koljača nazivao benignim "pokličem jedne pjesme", kad je Anušić priznao da je na pjevačevo "za dom" odzdravio sa "spremni". Ono što je uslijedilo nakon nekoliko mjeseci, od ispada u Benkovcu i Splitu do restauracije jasenovačkog zla u Saboru, bilo je lako predvidljivo bujanje mraka, širenje netrpeljivost i mržnje koja se ne može oprati ni isprati.

Iako je institucionalna vlast tu i tamo osuđivala neoustaštvo, u praksi ga je dopuštala ili barem nije učinkovito spriječila procese koji vode normalizaciji takvih ideja. Vlast pod vodstvom Plenkovića i HDZ-a nosi najveće zasluge za to jer je omogućila kombinaciju pasivnosti, nedostatka sustavne zaštite antifašističkih demokratskih vrijednosti (koje su definirane i Ustavom) te formalno-pravnih nedorečenosti koje šire prostor za radikalnu desnicu.

Najveći je problem nedvojbena institucionalna inertnost Plenkovićeve Vlade kad su posrijedi osude neoustaštva. U praksi, konkretni koraci – zakonodavni, edukativni ili kazneni – koji bi zaustavili povratak ustaških i neonacističkih simbola, posve izostaju. Vlasti nikad nije bilo ni na kraj pameti povesti energičnu borbu protiv ekstremizma nego je neprestano slala signale da je toleriranje takvih slučajeva prihvatljivo. Mlaka Plenkovićeva osuda napadača na sudionike Dana srpske kulture u Splitu, kao i sramotnog skupa o Jasenovcu u Saboru, samo potvrđuje navedeno.

Izostanak jasne osude dovodi do situacije u kojoj se ekstremna desnica počinje doživljavati kao nešto sasvim normalno. To potvrđuju i istraživanja javnog mišljenja koja pokazuju da gotovo četvrtina građana sad smatra kako pozdrav "Za dom spremni" nije isključivo ustaški poklič, a tek 36 posto građana zagovara njegovu potpunu zabranu. Ovakvi rezultati reflektiraju društveni ambijent u kojem se simboli prošlosti – znakovi koji su bili osuđeni i zabranjeni i koji odražavaju najsramotniju i najkrvaviju stranicu hrvatske povijesti - počinju preispitivati, banalizirati ili relativizirati. U institucijama je ta relativizacija jasno vidljiva i kroz rad tijela koje se trebalo "suočiti s prošlošću". Upravo je Plenkovićeva Vlada pokrenula osnivanje Povjerenstva za suočavanje s prošlošću, no već je činjenica da to tijelo vodi ideološki ograničeni liječnik koji je stručnjak za gušavost, a ne povjesničar, nagovijestila poražavajući efekt koji će njegovi zaključci imati. To se i potvrdilo 2018. godine, kad je Povjerenstvo iznijelo zaključak da je pozdrav "Za dom spremni" protuustavan, ali da ga se može dopustiti u iznimnim situacijama, primjerice u kontekstu sjećanja na pripadnike Hrvatske obrambene snage (HOS) iz Domovinskog rata, čime je efektivno legaliziralo jednu simboliku koja je bila zabranjena i smatra se ustaškom. Takva je formulacija još prije sedam godina poslala poruku da država smatra prihvatljivim relativiziranje povijesnih zločina i simbolike, a ne jasno distanciranje od njih.

No možda i najveću odgovornost za to bujanje najcrnjeg ekstremizma HDZ nosi zbog svoje političke strategije kompromisa. Jasno je odavno da HDZ kao vodeća stranka pod Plenkovićem balansira između proeuropskog, centrističkog imidža i naslijeđa nacionalističke tradicije. U toj igri, u kojoj Plenkovića prati stigma udbašenkovića i gojenca komunističkog režima, koju mu je zakačio Milanović (a s istim se teretom crvenog naslijeđa nosi i ministar unutarnjih poslova, koji je 1987. bio savjetnik u Republičkom sekretarijatu za narodnu obranu SR Hrvatske, što je bila pozicija rezervirana samo za one s jakim backgroundom političke podobnosti), često se izostavlja čvrsta linija prema ekstremnoj desnici u nadi da će s iste te desnice izostati udarci zbog crvene prošlosti. Time se stvara prostor da takvi ekstremi postanu "dio političke normalnosti" – ili barem da im se tolerira susretljivost. (Ima i teza da se ekstremnoj desnici i desnom krilu HDZ-a žešće nego prije dodvorava i Jandroković, no valja podsjetiti da je on još 2018. odbio ideju saborskog pokroviteljstva Dana pobjede nad fašizmom te pokroviteljstvo nad obljetnicom Bitke na Sutjesci, u kojoj su 80 posto poginulih bili hrvatski partizani. Sutjeska je otklonjena argumentom da se nalazi u drugoj državi, mada isto opravdanje za parlamentarno pokroviteljstvo nije korišteno kad se pristalo da Sabor bude politički sponzor obilježavanja Bleiburga).

Još jednu sramotnu i kukavičku gestu Plenkovićeva vlast iskazuje svih ovih godina. U Hrvatskoj se svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, ali to se uvijek čini bez ijedne riječi spomena na hrvatske partizane. U Hrvatskoj se, dakle, ponekad doista komemoriraju žrtve nacizma i ustaštva, ali tako da se pritom njihovi osloboditelji ne spomenu ni jednom jedinom riječju.

Povijesni podaci govore da se golema većina od 20 posto Židova, koliko ih se uspjelo spasiti s područja NDH, spasila upravo u partizanima, pritom se aktivno boreći protiv nacista i ustaša. Oslobodivši Hrvatsku kakvu danas imamo, s Istrom, Dalmacijom, otocima, Međimurjem. Bilo bi krajnje vrijeme da Plenković, Jandroković i ekipa prestanu koketirati s ustaštvom, da prestanu licemjerno skupljati političke poene na prešućivanja antifašističkog pokreta. Paradoksalno je da Penava, koji ima nemale zasluge u raskrčivanju prostora za neoustaštvo, jasnije osudi sramotni saborski skup o Jasenovcu nego što to, kalkulantski, čini šef Vlade. Dobro je da je glavni državni odvjetnik jučer otišao u Split i jasno progovorio o mogućem kaznenom djelu, dobro je da se brzo krenulo s hapšenjem napadača. U Vladi sjede i ministri koji znaju kako ustaški znakovi i pozdravi te ustaška ideologija u čijem su okrilju ubijani Srbi, Židovi, ali i Hrvati, nisu nikad bili baština Domovinskog rata, da se uz te simbole nije borilo devedesetih, da HOS i HOS-ovci nisu i ne mogu biti sinonimi za hrvatske branitelje niti alibi za rehabilitaciju ustaštva.

Plenković i Vlada, dakle, imaju dovoljno političke moći, dovoljno jakih ljudi da spriječe širenje ekstremizma – institucionalnim sankcijama, edukacijom u školama, jasnim i dosljednim porukama te zakonskim regulativama. Nažalost, u Hrvatskoj smo i dalje svjedoci fragmentarnog i ambivalentnog pristupa ekstremnoj desnici – taj pristup nije rezultat nikakve “velike zavjere” nego je to sustavna posljedica Plenkovićeve politike, koja dopušta relativizaciju i toleranciju desnog ekstremizma. Vlast ima zakonske i političke instrumente da postavi vrlo jasnu liniju “nulte tolerancije” na neoustaštvo. Uz to, sad imaju autoritarnoga glavnog državnog odvjetnika, imaju ozbiljnog i utjecajnog ministra branitelja, imat će i podršku slobodnomisleće javnosti ako se odluče napokon jasno reći: Stop mraku! U suprotnom, ako budu birali politiku koja omogućuje rast i vidljivost ekstremne simbolike, bit će suodgovorni za nastavak bujanja neonacizma i ustaštva u Hrvatskoj, ali i širenje onih politika od kojih će na kraju i sami politički stradati u svojim jeftinim kalkulacijama.