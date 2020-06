'Gospođo Selak Raspudić, nije li preveć' da na izbore idete i vi i suprug? A tko će dicu čuvati?'

Željko Kerum ide na parlamentarne izbore. U HRT-ovom Otvorenom je Mariju Selak Raspudić upitao zar nije previše da na njih izlaze i ona i njen suprug, a Mirelu Holy "može li se riba loviti online?"

<p>Još je nešto više od mjesec dana ostalo do parlamentarnih izbora. O njima su govorili u emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/618725/otvoreno-tko-su-izborni-aduti-iz-rukava-i-zasto" target="_blank">Otvoreno </a><strong>Marijana Petir</strong>, nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a, <strong>Marija Selak Raspudić</strong>, nezavisna kandidatkinja na listi Mosta, <strong>Mirela Holy</strong>, nezavisna kandidatkinja na listi Restart koalicije, <strong>Igor Peternel</strong>, Domovinski pokret <strong>Miroslava Škore</strong> i <strong>Željko Kerum</strong>, predsjednik HGS-a.</p><p>Nezavisna kandidatkinja na listi Mosta Marija Selak Raspudić rekla je da cijeni posao koji je nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a Marijana Petir u karijeri učinila za hrvatsku poljoprivredu i dodala da joj nije jasno kako se mogla dogovoriti s HDZ-om.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Susjedi o Kerumu</strong></p><p>Igor Peternel iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore kaže da zna zašto je HDZ-u trebala Petir - da se svidi jednom dijelu birača. </p><p>- Baš kao i Kerum koji na izbore izlazi kako bi pomogao HDZ-u unoseći pomutnju - izjavio je Peternel.</p><p>- Ja uopće ne znam tko ste vas dvoje i koju stranku zastupate. Ja uopće ne znam u kojoj ste vi stranci. Zašto se vi natječete i koja ste vi stranka? Ja imam svoju stranku - upitao je na to predsjednik HGS-a <strong>Željko Kerum</strong> Peternela i Mariju Selak Raspudić.</p><p>- Zar nije preveć, kako bi rekao predsjednik Tuđman, da idete i vi i suprug na izbore? Pa kako bi izgledalo da ja i moja žena smo tu sad? Tko bi dicu čuvao? - rekao je Kerum u svom stilu, a Selak Raspudić je priupitao i zašto kao filozof želi u politiku ako 'imate posao, sve sređeno, što će vam to'.</p><p>Nakon njegovog istupa je reagirala i Petir. </p><p>- Ljevica nema kapacitete da vodi državu. Iz tog razloga nastupam na listi HDZ-a jer smatram da sa svim svojim pozitivnim stvarima i nedostacima su najbolje rješenje - poručila je Marijana Petir.</p><p>Mirela Holy rekao je da Hrvatskoj ne treba Vlada koja je dokazano koruptivna te da je ova Vlada zbog presjedanja EU "sprdnja u cijeloj Uniji". </p><p>- A oni se hvale da ćemo dobiti 10 milijardi eura. Da, dobit ćemo, ali samo zato što smo na dnu - poručila je nezavisna kandidatkinja na listi Restart koalicije. </p><p>Petir je replicirala podsjećajući na aferu ministra poljoprivrede iz Milanovićeve Vlade Tihomira Jakovine, na što je Holy odgovorila da neće replicirati jer je i sama bila u sukobu s Jakovinom jer se nije slagala s njegovim radom.</p><p>- Mislim da ne postoji koruptivna Vlada, koruptivni HDZ ili SDP. Koruptivni su pojedinci. Uzeli su lovu i neka se sada opravdavaju. I nije točno da se raspada društvo. Moramo se boriti s onim što nas je snašlo. Mi moramo razgovarati što će biti nakon sezone koje neće biti - rekao je Kerum i potom odbrusio Peternelu jer ga je želio prekinuti.</p><p>- Vi u životu niste dvije plaće podijelili. Nemojte prekidati nekoga tko je dijelio po 2-3 tisuće plaća - rekao je Kerum i vratio se na poruku koju je želio poslati.</p><p>- Mi sad moramo opstati, nemamo alternative. Koja je naša alternativa? Ja radim u polju, to sam i Plenkoviću i Milanoviću rekao - ajmo zaorati oranice, ajmo raditi. Vi, Škoro i Most, samo želite pobrati novce kroz saborske plaće i razne odbore. Vi ste filozof i želite ići u politiku. Dajte predavajte na fakultetu - rekao je Kerum Mariji Selak Raspudić uspoređujući i nju i druge s Mislavom Kolakušićem za kojeg kaže da je prevario narod.</p><p>Nakon što mu je Selak u dva navrata spomenula slučaj plaže Bene, za koju je njegova obitelj dobila koncesiju, on joj je s prijezirom odgovorio da ne zna o čemu priča, da je to najbolja stvar koju je napravio za Splićane koji se, kako je ustvrdio, "ne bi imali gdje popišati".</p><p>Nakon što su se Selak Raspudić i Holy založile za reformu obrazovanja, pri čemu je Selak spominjala online nastavu kao budućnost, a Holy hibridnu varijantu, Kerum ih je u čudu pitao o čemu govore.</p><p>- Ljudi nemaju posla, a o čemu vi pričate? Mirela, može li se ribu lovit online? - upitao je.</p><p>Kerum je na kraju otkrio da njegova stranka izlazi u pet izbornih jedinica i to, kako je rekao, u slavonskoj, zagrebačkoj, splitskoj, šibenskoj i u 'vanjskoj', odnosno dijaspori.</p><p>- Idem tamo gdje je Škoro - samouvjereno je poručio.</p>