Gotovina Vatrenima: Vjerujmo u pobjedu, jer vi to zaslužujete!

Uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji između Hrvatske i Francuske hrvatski general Ante Gotovina poslao je poruku izborniku Zlatku Daliću i hrvatskim nogometašima, javlja Večernji list.

Poruku prenosimo u cijelosti:

'Dragi Zlatko, Poslije jutarnje mise imam potrebu uputiti Tebi, dečkima i stožeru koji o vama brine izraze zahvalnosti. U osjećaj ponosa i radosti ujedinili ste sve hrvatske ljude u domovini i diljem svijeta. Dragi prijatelji, vaš put do finala svijetu je veličanstven spektakl - demonstracija nogometnog umijeća i iznad svega ljudske veličine - zajedništva, skromnosti u pobjedi i čvrstine karaktera. Ispisujete povijest svjetskog nogometa - uz Božju milost, malo sportske sreće, vjerujmo u pobjedu. Vi to možete, vi to zaslužujete !

Vaš,

Ante Gotovina'