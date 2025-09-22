Gotovo je ljeto - stiže drastična promjena! Oglasili upozorenja zbog grmljavine i jakih kiša...

Kreće jesen i odmah nam donosi vrijeme tipično za jesen. U ponedjeljak se temperatura u Hrvatskoj još ponegdje penjala do 30 stupnjeva, na moru je bilo idealno za otići na plažu, na kopnu za uživati negdje u prirodi, na kavi, u šetnji... A sad tim užicima dolazi kraj. Temperature će drastično pasti, ponegdje se i gotovo prepoloviti, dolaze nam kiša i grmljavinska nevremena....

- Promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu. U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 23. rujna.

Foto: DHMZ

Zbog grmljavinskih nevremena oglašen je žuti meteoalarm za splitsku, riječku i gospićku regiju. Sjeverna Dalmacija je pod žutim upozorenjem u utorak zbog jakog vjetra.

Utorak će još biti koliko-toliko 'ljetni', ali srijeda donosi onu 'pravu jesen'.

- Promjenljivo i kišovito, osobito u srijedu i u noći na četvrtak kada će mjestimice biti obilne oborine, a na obali je moguće i nevrijeme. Tijekom četvrtka sa zapada prolazno smirivanje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u petak na istoku jugoistočni. Na moru će umjereno do jako jugo u četvrtak okrenuti na sjeverozapadnjak, a u petak će na sjeveru zapuhati bura i istočnjak dok će u Dalmaciji ponovno biti juga. Temperatura zraka u padu - stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za srijedu su gotovo za cijelu Hrvatsku oglašeni meteoalarmi. Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog kiše je na snazi za riječku regiju. Za riječko područje stoji upozorenje i zbog grmljavinskih nevremena.

Splitska, dubrovačka, kninska, gospićka i karlovačka regija u srijedu su pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena.

Za cijelo obalno područje u srijedu je na snazi je žuto upozorenje zbog udara vjetra.

- U petak prema večeri novo jače pogoršanje s novim valom oborine, tako će i tijekom subote oborina biti česta pojava, mjestimice može biti i obilnija - piše u prognozi N1 televizije.

