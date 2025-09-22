Promjenljivo i kišovito, osobito u srijedu i u noći na četvrtak kada će mjestimice biti obilne oborine, a na obali je moguće i nevrijeme, stoji u prognozi DHMZ-a...
Gotovo je ljeto - stiže drastična promjena! Oglasili upozorenja zbog grmljavine i jakih kiša...
Kreće jesen i odmah nam donosi vrijeme tipično za jesen. U ponedjeljak se temperatura u Hrvatskoj još ponegdje penjala do 30 stupnjeva, na moru je bilo idealno za otići na plažu, na kopnu za uživati negdje u prirodi, na kavi, u šetnji... A sad tim užicima dolazi kraj. Temperature će drastično pasti, ponegdje se i gotovo prepoloviti, dolaze nam kiša i grmljavinska nevremena....
- Promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu. U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 23. rujna.
Zbog grmljavinskih nevremena oglašen je žuti meteoalarm za splitsku, riječku i gospićku regiju. Sjeverna Dalmacija je pod žutim upozorenjem u utorak zbog jakog vjetra.
Utorak će još biti koliko-toliko 'ljetni', ali srijeda donosi onu 'pravu jesen'.
- Promjenljivo i kišovito, osobito u srijedu i u noći na četvrtak kada će mjestimice biti obilne oborine, a na obali je moguće i nevrijeme. Tijekom četvrtka sa zapada prolazno smirivanje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u petak na istoku jugoistočni. Na moru će umjereno do jako jugo u četvrtak okrenuti na sjeverozapadnjak, a u petak će na sjeveru zapuhati bura i istočnjak dok će u Dalmaciji ponovno biti juga. Temperatura zraka u padu - stoji u prognozi DHMZ-a.
Za srijedu su gotovo za cijelu Hrvatsku oglašeni meteoalarmi. Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog kiše je na snazi za riječku regiju. Za riječko područje stoji upozorenje i zbog grmljavinskih nevremena.
Splitska, dubrovačka, kninska, gospićka i karlovačka regija u srijedu su pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena.
Za cijelo obalno područje u srijedu je na snazi je žuto upozorenje zbog udara vjetra.
- U petak prema večeri novo jače pogoršanje s novim valom oborine, tako će i tijekom subote oborina biti česta pojava, mjestimice može biti i obilnija - piše u prognozi N1 televizije.