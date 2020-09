Gotovo polovica u unajmljenim stanovima: 'Imam stan od 29 kvadrata, to nije ništa posebno'

Nešto manje od polovice zastupnika novog saborskog saziva u Zagrebu stanuje u unajmljenim privatnim odnosno stanovima u državnom vlasništvu. Sabor im pritom plaća najamninu do 2500 i režije do 500 kuna

<p>Od 151 zastupnika, njih 63 koriste unajmljene stanove privatnih najmodavaca, a osam ih koristi stanove u državnom vlasništvu, odnosno stanove za službene potrebe, naveli su iz Sabora.</p><p>Među tih osam, četvero je HDZ-ovih (Vesna Bedeković, Josip Begonja, Goran Ivanović i Nada Murganić) i četvero zastupnika Mosta NL (Nikola Grmoja, Ante Kujundžić, Marin Miletić i Božo Petrov).</p><p>"Imam stan od 29 metara četvornih, to nije ništa posebno, većina zastupnika ne želi te stanove jer su puno lošiji od stanova u privatnom smještaju“, kaže Grmoja koji činjenicu da 'mostovci' uzimaju baš te stanove objašnjava manjim troškovima za državu.</p><h2>Ne stignemo se družiti</h2><p>Navodi i kako druge zastupnike koji žive u istoj zgradi, koja se nalazi u središtu Zagreba, sretne, ali vremena za druženje baš i nema. „Vidjeli ste koliko sam u Saboru, ujutro od 9 pa do navečer, ne stignem se družiti“, objašnjava.</p><p>Pravo smjestiti se u službene te unajmljene stanove i garsonijere imaju zastupnici s prebivalištem koje je od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara, što je iskoristilo 63 zastupnika.</p><p>Od toga je 28 iz HDZ-a, 20 iz SDP-a, po troje zastupnika IDS-a i nacionalnih manjina, po dvoje iz klubova zastupnika Domovinskog pokreta, SDSS-a, Hrvatskih suverenista, te po jedan 'mostovac' (Miro Bulj), HSS-ovac (Željko Lenart) i HSU-ov Silvano Hrelja.</p><p>U unajmljenim privatnim stanovima smjestili su se HDZ-ovi Ante Bačić, Nevenko Barbarić, Danica Baričević, Anamarija Blažević, Josip Borić, Jure Brkan, Josip Đakić, Mato Franković, Marija Jelkovac, Siniša Jenkač, Branka Juričev-Martinčev, Mladen Karlić, Ivan Kirin, Tomislav Klarić, Anton Kliman, Ljubica Maksimčuk, Marin Mandarić, Grozdana Perić, Anita Pocrnić-Radošević, Darko Puljašić, Ivan Radić, Ante Sanader, Josip Šarić, Stipan Šašlin, Rade Šimičević, Hrvoje Šimić, Radoje Vidović i Vinko Zulim.</p><p>Kod privatnika stanuje i 20 SDP-ovaca: Mirela Ahmetović, Barbara Antolić Vupora, Boška Ban Vlahek, Arsen Bauk, Erik Fabijanić, Katica Glamuzina, Sabina Glasovac, Peđa Grbin, Branko Grčić, Domagoj Hajduković, Mišel Jakšić, Stjepan Kovač, Matko Kuzmanić, Andreja Marić, Romana Nikolić, Sanja Radolović, Renata Sabljar-Dračevac, Sanja Udović, Franko Vidović i Martina Vlašić-Iljkić.</p><h2>Država daje do 3000 kuna za najamninu i režije</h2><p>U stanovima unajmljenima od privatnika stanuju i IDS-ovi Tulio Demetlika, Marin Lerotić i Katarina Nemet, zastupnici nacionalnih manjina Vladimir Bilek, Robert Jankovics i Ermina Lekaj Prljaskaj, SDSS-ove Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, zastupnici DP Danijel Spajić i Ivan Penava te iz Kluba Suverenista Hrvoje Zekanović i Marijan Pavliček.</p><p>Uvjeti korištenja unajmljenih stanova godinama se nisu mijenjali.</p><p>"Pitanje najma i režija uređeno je jednako i kod stanova od privatnih najmodavaca i u državnim stanovima. Sabor zastupnicima plaća najam do visine od 2500 kuna mjesečno (neto) te trošak režija do 500 kuna. Eventualne razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici sami pokrivaju“, podsjećaju iz Sabora.</p><p>U kojim su zagrebačkim četvrtima zastupnici unajmili stanove i koliki su oni, iz Sabora nisu naveli. Bez preciznog odgovora ostavili su i pitanja smiju li u tim stanovima stanovati i članovi zastupničkih obitelji, primjerice djeca-studenti, imaju li zastupnici pravo promijeniti unajmljeni stan i je li bilo takvih slučajeva, moraju li obrazložiti zašto mijenjaju, jesu li do Sabora, eventualno, stigle pritužbe od stanodavaca i ako da, koje? </p><h2>Naknada za odvojeni život</h2><p>"Zastupnici najmoprimci smještaj pronalaze sami te kao svaka stranka u ugovornom odnosu imaju pravo otkazivanja ugovora o najmu u skladu s ugovornim odredbama. Jednako tako sva ostala prava najmodavaca i najmoprimaca ugovorno su uređena te se rješavaju u izravnom odnosu između najmoprimaca i najmodavaca. Hrvatski sabor u tom kontekstu nije najmoprimac“, poručili su iz Sabora.</p><p>Od 8,6 milijuna kuna, koliko su prošle godine iznosili zastupnički troškovi, bez uračunatih plaća, država je za njihov smještaj, odnosno stanarinu, platila 2,4 milijuna kuna. Više od toga, 2,8 milijuna kuna, izdvojila je kako bi zastupnicima nadoknadila troškove nastale jer su osobne automobile koristili u službene svrhe, dakle jer su iz mjesta u kojima žive putovali u Zagreb. Pri tome im je plaćala i cestarinu za koju je izdvojeno dodatnih 480 tisuća kuna.</p><p>Zastupnici koji koriste pravo na smještaj u Zagrebu, imaju pravo i na naknadu za odvojeni život od tisuću kuna mjesečno koja im se ne isplaćuje za tromjesečne stanke u radu Sabora (od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja) te od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.</p><p>Svi zastupnici uz mjesečnu plaću, imaju i pravo na zastupnički paušal od 1500 kuna mjesečno.</p>