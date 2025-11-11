Obavijesti

UVRSTILI PRIJEDLOG

Gotovo s 'zds' u Zagrebu: Tomašević uvodi zabranu!
Zabranjen poklič 'Za dom spremni' u Zagrebu! Grad uvodi stroge mjere protiv govora mržnje. Koncerti pod strogim uvjetima, a tržnice pod lupom zbog urušavanja

Zagrebačka Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič "Za dom spremni".

''Ovaj zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnu na temelju naciolanlne rasne i vjerske pripadnosti'', stoji u prijedlogu.

Ovu je mjeru već ranije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca.

''Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima, Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata'', rekao je Tomašević.

Ovime se želi, dodao je gradonačelnik, onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava ''Za dom spremni'' kao što je to bio slučaj na koncertu na hipodromu u srpnju ove godine.

''S obzirom na recente događaje kojima svjedočimo kako u Zagrebu, tako u Hrvatskoj, klubovi Možemo i SDP-a smatraju da je potrebno bez odgode primijeniti mjere navedene u zaključku'', rekla je u obrazloženju vijećnica Možemo Iva Ivšić.

Gradska skupština također je, na prijedlog kluba NL Marije Selak Rasduić, u dnevni red po hitnom postupku u utorak je uvrstila i prijedlog izvješća o stanju tržnice Dolac i drugih gradskih tržnica, a povod tomu je nedavno urušavanja stropa na Dolcu i preseljenje dijela te tržnice na Eurospki trg.

