Grabar Kitarović: Osuđujem nasilje uvijek i svugdje. Ali...

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović dala je u petak intervju za HRT. Komentirala je nedavne napade huligana na pripadnike srpske nacionalne manjine kod Knina i izjave Milorada Pupovca koje su nakon toga slijedile. Također je govorila o odnosima sa Srbijom i predsjedničkoj kandidaturi.

O incidentima u okolici Knina, predsjednica je rekla:

- Uloga je predsjednice države biti čimbenik stabilnosti, odnosno brinuti o tome da institucije države funkcioniraju. U ovom slučaju institucije su reagirale odmah, vrlo učinkovito i vrlo brzo. Kad institucije ne bi reagirale onda bi ih moja dužnost bila pozvati na to, pozvati na detaljnu istragu. Riječ je o incidentu koji se još uvijek istražuje. Policije je poduzela sve potrebne radnje, izašli su na teren, napravili istragu, privedene su osobe, podignute su prijave protiv tih osoba, međutim istraga još traje. Ono što ste me pitali jesam li u kontaktu s nadležnim službama, naravno da jesam. Izvješća primam, međutim istraga još nije gotova tako da ne želim komentirati pojedinosti tih incidenata. Moram reći da nasilje uvijek i svugdje osuđujem. Osuđivala sam ga i osuđujem. Ali želim isto tako vrlo jasno reći da se ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalificirati a priori kao etnički incident odnosno etnički motivirano nasilje. Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentirati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopće ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netoleranciju i izgreda i takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti.

Na pitanje kada će službeno objaviti kandidaturu, Grabar Kitarović je rekla:

- Često me pitaju to pitanje. Moram reći da zahvaljujem HDZ-u i svim njegovim članicama i članovima na potpori, ali i svima ostalima koji vjeruju u moju politiku, koji me podržavaju. Hvala im svima, doista na toj potpori. Kandidatura će svakako biti objavljena na vrijeme, ali do izbora je ostalo još puno vremena. Vjerujem da niti hrvatski građani, hrvatski državljani koji su me izabrali i koji će na sljedećim izborima isto tako birati ne žele pet mjeseci bespotrebnih tenzija pa čak rekla bih i histerije. To ne služi Hrvatskoj nikako, to može služiti samo pojedincima. Razumijem želju nekih pretendenata da budu neprestano u medijima, međutim moja je dužnost i dalje biti predsjednicom RH i obnašati svoju dužnost odgovorno i onako kako to od mene traže hrvatski državljani.