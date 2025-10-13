Obavijesti

News

Komentari 0
I STUDENTIMA

Grad Kaštela daje 180 stipendija svojim učenicima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grad Kaštela daje 180 stipendija svojim učenicima
Panorame Grada Kaštela | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Čak 180 stipendija svojim srednjoškolcima i studentima dodijelit će Grad Kaštela u aktualnoj školskoj i akademskoj godini, dodijelit će ih temeljem natječaja koji je otvoren do konca listopada

Po 80 stipendija dodijelit će za izvrsnost, odnosno prema uspjehu u školi ili na fakultetu te prema socijalnom statusu. Po 30 stipendija namijenjeno je učenicima, a po 50 studentima.

Grad će dodijeliti i 20 sportskih stipendija, deset učeničkih i isto toliko studentskih.

Stipendije dodjeljuje za deset mjeseci, računajući od 1. rujna ove godine. Učenici mjesečno dobivaju po 90 eura, a studenti po 160 eura, što kroz školsku odnosno akademsku godinu ukupno iznosi 900, odnosno 1600 eura po učeniku, odnosno studentu.

Kad se sve skupa pomnoži i zbroji, razvidno je da će Grad Kaštela za učeničke i studentske stipendije u školskoj i akademskoj 2025./26. godini ukupno izdvojiti 239.000 eura.

Sam natječaj sa detaljnim popisom uvjeta za dobivanje stipendija dostupan je na mrežnoj stranici Grada Kaštela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025