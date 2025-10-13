Grad Kaštela daje 180 stipendija svojim učenicima

Po 80 stipendija dodijelit će za izvrsnost, odnosno prema uspjehu u školi ili na fakultetu te prema socijalnom statusu. Po 30 stipendija namijenjeno je učenicima, a po 50 studentima.

Grad će dodijeliti i 20 sportskih stipendija, deset učeničkih i isto toliko studentskih.

Stipendije dodjeljuje za deset mjeseci, računajući od 1. rujna ove godine. Učenici mjesečno dobivaju po 90 eura, a studenti po 160 eura, što kroz školsku odnosno akademsku godinu ukupno iznosi 900, odnosno 1600 eura po učeniku, odnosno studentu.

Kad se sve skupa pomnoži i zbroji, razvidno je da će Grad Kaštela za učeničke i studentske stipendije u školskoj i akademskoj 2025./26. godini ukupno izdvojiti 239.000 eura.

Sam natječaj sa detaljnim popisom uvjeta za dobivanje stipendija dostupan je na mrežnoj stranici Grada Kaštela.