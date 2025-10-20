Grad Mostar odbacio mogućnost izgradnje Islamskog centra središtu grada. Evo što poručuju

Grad Mostar odbacio je u ponedjeljak mogućnost izgradnje Islamskog centra u središtu grada, ističući da se neutemeljenim zahtjevima podižu napetosti, dok je Islamska zajednica pozvala visokog međunarodnog predstavnika na intervenciju kako bi se omogućila gradnja toga objekta koji izaziva prijepore.

Vodeći ljudi Islamske zajednice u Mostaru godinama inzistiraju da se u središnjem dijelu grada izgradi Islamski centar, tvrdeći da se njihov zahtjev odnosi na lokaciju koja je navodno bile vjerska zadužbina. Radi se o lokaciji u hrvatskome dijelu u ratu podijeljenoga grada. Danas je opetovan zahtjev da se izdaju potrebne dozvole za izgradnju Islamskoga centra nazvanog po islamskom učenjaku Mevlani, uz tvrdnju da se izgradnja tog objekta opstruira.

“Ne postoje nikakve pravne niti administrativne prepreke za to”, priopćili su iz Islamske zajednice.

Pritom su ustvrdili kako se istodobno odvija "nelegalna izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta".

Taj se objekt nalazi odmah uz zamišljeni prostor za izgradnju Islamskog centra.

Iz Islamske zajednice u Mostaru su pozvali visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta da naloži izgradnju ovoga objekta.

Grad Mostar je međutim priopćio kako su navodi Islamske zajednice u Mostaru netočni o opstrukciji gradnje vjerskog objekta Mevlana.

“Riječ je o namjernom uznemiravanju javnosti i pogrešnom predstavljanju činjenica”, priopćili su iz grada Mostara kojemu je na čelu HDZ-ov Mario Kordić.

Pojasnili su kako prema Regulacijskom planu na zemljišnoj parceli "nije predviđena gradnja vjerskog objekta, kao ni bilo kojeg drugog objekta".

Ustvrdili su da zemljišna lokacija prema podacima iz Katastra jasno potvrđuje da parcela nije nije vlasništvo Islamske zajednice, nego vlasništvo Grada Mostara.

Bošnjački dužnosnici godinama inzistiraju na izgradnji Islamskog centra u središtu grada što izaziva napetosti i posve različita reagiranja iz većinskog hrvatskog i bošnjačkog dijela grada.