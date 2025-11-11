Obitelji u Velikom Polju su kupile nove stanove, ali pristupna cesta i stupovi rasvjete su u vlasništvu njihova investitora. Grad je ne želi na dar. Boje se da će je netko kupiti i onda ih ucjenjivati kao na Pavlenskom putu
NOVI APSURD NAKON ŠPANSKOG PLUS+
Grad ne preuzima zemljište, stanari su ogorčeni: Plaćamo za rasvjetu, a sad živimo u mraku!
Naše naselje je već u pet popodne sablasno jer utonemo u mrak. Djeca se boje, a sve jer Grad Zagreb ne želi preuzeti od investitora zemljište, pa nemamo javnu rasvjetu. Nakon što smo objavili nevjerojatnu priču iz Španskog u kojem je privatna tvrtka u stečaju kupila zemljište oko zgrada koje Grad Zagreb nikada nije preuzeo i sad radi probleme stanarima, s novom apsurdnom pričom su nam se javili iz Velikog Polja, zagrebačkog naselja na jugoistoku grada. Ispred njihovih zgrada postoje stupovi rasvjete, ali oni nisu dio javne rasvjete iako je investitoru dozvolom uvjetovano da to zemljište mora prepustiti gradu.
