Grad Omiš objavio proceduru kako prijaviti štetu od požara

Grad Omiš obavještava sve oštećenike kojima je uništena imovina za vrijeme trajanja katastrofalnog požara koji je dana 13. kolovoza 2026. godine zahvatio Grad Omiš o proceduri prijave štete.

Potrebno je: 1. Proglašenje požara službeno ugašenim, 2. Izlazak Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na teren i preliminarno utvrđivanje opsega štete, 3. Podnošenje zahtjeva Županu Splitsko-dalmatinske županije za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode, 4. Po donošenju Odluke o proglašenju prirodne nepogode, Grad Omiš će putem službene mrežne stranice www.omis.hr pozvati sve oštećenike na prijavu štete putem propisanog obrasca.

Koji dokumenti vam trebaju:

rješenje o izvedenom stanju za građevinu ako je primjenjivo,

dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika ako je primjenjivo

fotografije oštećene imovine prije sanacije,

policijski zapisnik o nastaloj šteti,

račun za bilo koje radove, robe i usluge koji su nabavljeni

radi vraćanja imovine u prvobitno stanje prije požara,

police osiguranja imovine ako je primjenjivo.

Grad naglašava da nije potrebno podnijeti zahtjev prije nego se ne objavi poziv za podnošenje prijave štete.

- Molimo građane da redovito prate službenu mrežnu stranicu Grada Omiša, jer se prijave podnose najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode - upozorili su.