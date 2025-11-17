Grad Vrgorac zadužuje se za 2.8 milijuna eura radi obnove sportske dvorane

Grad Vrgorac donio je na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak odluku o kreditnom zaduživanju u iznosu od 2,8 milijuna eura za potrebe obnove sportske dvorane.

Kreditno zaduženje vijećnici su podržali jednoglasno, a Grad će kredit Erste banci vraćati 17 godina, odnosno 17.000 eura mjesečno.

Ukupni troškovi projekta iznose četiri milijuna eura, preostalih 1,2 milijuna eura već je osigurano iz europskih fondova.

Gradonačelnik Mile Herceg rekao je da će do 2029. isteći ranija četiri zaduženja - za Gospodarsku zonu, dva za rasvjetu te za kupnju Pervanovih kuća, a za koje se već sada plaća veći iznos nego što će biti mjesečna rata za obnovu sportske dvorane.

U dvorani se osim sportskih sadržaja nalazi i Gradska knjižnica, te Radio postaja.

Nakon rekonstrukcije dvorane Gradska knjižnica iselit će u novi prostor u ulici Tina Ujevića.