'Grad Zagreb će sudjelovati u obnovi zajedno s državom...'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u petak je pozdravio najavu ministra Štromara da će se u zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu "uvrstiti svi konstruktivni prijedlozi", jer mu daje nadu da će se uvrstiti i prijedlozi Grada Zagreba koji su uvjet da Grad sudjeluje u obnovi.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar u četvrtak je prilikom obilaska potresom pogođenog područja u Krapinsko-zagorskoj županiji najavio da će se u zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice "uvrstiti svi konstruktivni prijedlozi".

Bandić je poručio da će Grad Zagreb sudjelovati u obnovi zajedno s državom pod uvjetom da zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice bude životan, provediv, realan, pravedan za sve građane, stručno utemeljen te transparentan.

Istaknuo je i kako je obnova posao za dva mandata, a "nikako za jedan kvartal" te da će Grad sudjelovati u obnovi obnovivši svoje objekte, država svoje, a građanima će pomoći država i Grad zajedno, koliko jedan toliko drugi.

Podsjetio je kako je jučer uputio dopis premijeru Andreju Plenkoviću i ministru financija Zdravku Mariću u kojem ih traži da se Gradu ne uzima 850 milijuna kuna, koje godišnje uplati u Fond izravnanja, kako bi s tim novcem mogao brže sanirati štete od potresa.

"Očekujemo od premijera kao i dosada da bude mudar, a on to jest, i da zajedno riješimo taj problem. Zagreb je od 2009. do danas uplatio u državni proračun, u Fond izravnanja (za druge jedinice područne regionalne samouprave) 10 i pol milijardi kuna", rekao je.

Bandić je pozvao državu da Gradu vrati ono što mu je uzela u 'mirnodopsko vrijeme - bez korone i potresa'.

Sada Zagrebu treba pomoć, a ne mu uzimati, poručio je.

Istaknuo je i da Grad ima na raspolaganju 40-ak stanova za Zagrepčane koji su najteže pogođeni u potresu i socijalno su ugroženi te da i od države očekuje da sve svoje stanove stavi na raspolaganje. Najavio je da će u drugoj polovici godine krenuti s izgradnjom 300 stanova u Podbrežju koje će dodjeljivati Zagrepčanima po kriteriju dvostruke ugroženosti - od potresa i socijalne ugroženosti.

Bandić je danas predstavio i uslugu Online tržnice Grada Zagreba. Radi se o virtualnoj tržnici, na kojoj svoje proizvode mogu nuditi obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i obrtnici iz Zagreba i okolice.

Cilj te platforme promicati lokalne proizvođače jer pojedine mjere ograničenja, uzrokovane pojavom koronavirusa, izravno utječu na njihovo poslovanje.

Bandić kaže da su OPG-ovi zakinuti za razliku od velikih trgovačkih centara u kojima se prodaju poljoprivredni proizvodi koji nisu iz Hrvatske. Rekao je da mu nije jasno zašto je veća ugroza na otvorenim tržnicama uz socijalnu distancu.

Najavio je da će predložiti da prvi u Hrvatskoj naprave "drive in trgovinu voćem i povrćem" na Zelenoj tržnici na Žitnjaku na kojoj će građani moći kupovati iz svojih automobila. Također će zatražiti da se otvore tri ribarnice na tržnicama na Trešnjevci, Utrinama i Dolcu. Bandić traži i da se na zatvorenom dijelu tržnice Dolac dozvoli prodaja mliječnih proizvoda.

Tema: Potres u Zagrebu