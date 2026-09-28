Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
Grad Zagreb o štrajku: 'Voze dva tramvaja i jedan bus. Na terenu je 20 kamiona za smeće'
Od ponedjeljka ujutro većina vozača ZET-a je u štrajku, voze samo dva tramvaja i jedan autobus, uspinjača prometuju redovno. Na teren je izašlo 20 kamiona za odvoz otpada, izvijestili su u ponedjeljak iz Grada Zagreba.
Pojedini vozači tramvaja i autobusa odlučili su raditi, a to u ovom trenutku uključuje jedan tramvaj na liniji 17 i jedan na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330, rekli su iz Grada.
Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
Kaže i da je po trenutnim informacijama, u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga izašlo 11 kamiona za odvoz otpada. Riječ je o 33 komunalna radnika i vozača.
"Jutros su sindikati najavili izlazak 20 kamiona. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove", kaže Živalj.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ističe da u ovom trenutku nema odvoza otpada za kućanstva, a reciklažna dvorišta su zatvorena.
U Zagrebparkingu raspoloživa scan-a-car vozila kontroliraju naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila.
Normalno rade i sve javne garaže.
Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15 posto više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, rekla je jutros Živalj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+