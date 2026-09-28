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Grad Zagreb o štrajku: 'Voze dva tramvaja i jedan bus. Na terenu je 20 kamiona za smeće'

Piše HINA,
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Grad Zagreb o štrajku: 'Voze dva tramvaja i jedan bus. Na terenu je 20 kamiona za smeće'
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, jedan tramvaj ipak vozi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Od ponedjeljka ujutro većina vozača ZET-a je u štrajku, voze samo dva tramvaja i jedan autobus, uspinjača prometuju redovno. Na teren je izašlo 20 kamiona za odvoz otpada, izvijestili su u ponedjeljak iz Grada Zagreba.

Pojedini vozači tramvaja i autobusa odlučili su raditi, a to u ovom trenutku uključuje jedan tramvaj na liniji 17 i jedan na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330, rekli su iz Grada.

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Foto: Iva Tomas/24sata

Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj. 

Kaže i da je po trenutnim informacijama, u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga izašlo 11 kamiona za odvoz otpada. Riječ je o 33 komunalna radnika i vozača.

DVA TRAMVAJA U ZAGREBU VIDEO Pogledajte jedina dva tramvaja koji voze u Zagrebu. Građani su skandirali vozačici
VIDEO Pogledajte jedina dva tramvaja koji voze u Zagrebu. Građani su skandirali vozačici

"Jutros su sindikati najavili izlazak 20 kamiona. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove", kaže Živalj.

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Linija 11 i 17 voze Zagrebom | Video: Luka Safundžić/24sata

Ističe da u ovom trenutku nema odvoza otpada za kućanstva, a reciklažna dvorišta su zatvorena. 

U Zagrebparkingu raspoloživa scan-a-car vozila kontroliraju naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila.

 Normalno rade i sve javne garaže. 

Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15 posto više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, rekla je jutros Živalj.

Više o štrajku čitajte ovdje

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