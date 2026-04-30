Grad Zagreb raspisao natječaj za priuštivi najam: Evo tko ga može dobiti i kolika je cijena

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za davanje stanova u najam po priuštivim cijenama, namijenjen građanima s nižim i srednjim primanjima, uključujući obitelji, samačka kućanstva, mlade, te osobe u posebno osjetljivim životnim okolnostima. Zahtjevi se mogu podnijeti u roku od 30 dana od objave natječaja, isključivo putem službene internetske stranice Grada Zagreba na kojoj su dostupne dodatne informacije i potrebna dokumentacija. Po završetku postupka bodovanja bit će objavljen prijedlog liste reda prvenstva, na koji će podnositelji imati mogućnost podnošenja primjedbi, a potom će biti utvrđena konačna lista, priopćio je u četvrtak Grad.

"Ovim natječajem osiguravamo transparentan i pravedan sustav dodjele stanova", poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Podsjetio je da su u Gradu obustavili prodaju gradskih stanova te se postojeći kontinuirano stavljaju u funkciju i uređuju kako bi bili spremni za nove stanare.

"To je dio programa socijalnog i priuštivog stanovanja koji su visoko na listi naših prioriteta. U Podbrežju je u tijeku izgradnja zgrade s gotovo 300 stanova, a planiramo izgraditi tisuću stanova za priuštivi najam u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju", istaknuo je Tomašević.

U natječaju za davanje stanova u najam po priuštivim cijenama mogu sudjelovati osobe čiji prihodi po članu kućanstva za prethodnu moraju iznositi od 30 do 80 posto prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenome u gospodarstvu Grada Zagreba za višečlana kućanstva, odnosno od 50 do 100 posto za samačka kućanstva. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za Grad Zagreb u 2025. godini iznosila je 1578 eura.

Visina najamnine određuje se prema prihodima kućanstva te se utvrđuje kao udio u prosječnim mjesečnim prihodima ostvarenima u prethodnoj godini. Predviđena su i umanjenja najamnine, među ostalim za kućanstva u kojima živi osoba s težim invaliditetom, kao i za stanove na području Gradske četvrti Sesvete, kažu u Gradu.

Lista reda prvenstva formirat će se na temelju bodovanja prema prihodima, sastavu kućanstva, stambenom i socijalno-zdravstvenom statusu te drugim utvrđenim okolnostima.