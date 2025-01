Vlada proširila listu 'jeftinijih proizvoda'. I Konzum objavio da snižava cijene. Pljušte reakcije

KONZUM SNIŽAVA CIJENE

Konzum je objavio u četvrtak kako su u suradnji s hrvatskim dobavljačima dodatno investirali u sniženje i zaključavanje cijena 250 domaćih proizvoda koji nisu obuhvaćeni najavljenom odlukom Vlade RH o ograničenju cijena.

Tako se od subote 1. veljače 2025., uz listu proizvoda čiju cijenu ograničava Vlada RH, snižavaju i zaključavaju cijene dodatnih 250 proizvoda i neće se mijenjati sve do 1. lipnja 2025., osim što mogu biti dodatno snižene, navode iz Konzuma.

Ističu da prosječno sniženje iznosi oko 10 posto, a na pojedinim proizvodima i više od 30 posto. Konzum navodi da je u ovaj novi krug snižavanja i zaključavanja cijena uložio novih milijun eura.

- Razumijemo da su kupci svoju zabrinutost zbog rasta cijena u cijelom lancu nabave prije svega usmjerili na maloprodaju, jer im je to najvidljivije. Međutim, sigurni smo da Konzumovi kupci znaju koliko smo puta, osim podrške svim cjenovnim inicijativama Vlade RH, dodatno samoinicijativno snižavali i zaključavali cijene cijelog kontingenta proizvoda, a kako bismo im olakšali inflacijske pritiske. U takve smo dodatne aktivnosti od 2022. godine do danas uložili gotovo 20 milijuna eura. Istovremeno smo s našim dobavljačima u stalnoj komunikaciji i zajedničkom radu i na održavanju prihvatljive razine cijena gdje god je to bilo moguće. Pritom je Konzum jedini lanac koji ima svoju online maloprodaju pa su naše cijene transparentne i dostupne za provjeru i usporedbu u svakom trenutku. Nadamo kako će i ostali sudionici na tržištu slijediti ovaj naš primjer - izjavio je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.

Proizvodi čija se cijena snižava i zaključava su iz kategorija mliječnih i pekarskih proizvoda, smrznutih proizvoda, delikatesa, konzervirane hrane, pića, proizvoda za osobnu njegu i higijenu doma i drugih, a više informacija dostupno je na Konzumovoj web stranici.

VIŠE PROČITAJTE OVDJE