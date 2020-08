Građani Milanoviću dali trojku, od Plenkovića puno očekuju

Građani misle da će Plenkovićeva Vlada biti uspješnija ili jednako uspješna kao i prethodna, sumnjaju da će biti 100.000 novih radnih mjesta, a predsjednik je zaustavio pad ocjene kod građana

<p>RTL u suradnji s agencijom Promocija Plus donosi rezultate istraživanja o tome što građani očekuju od drugog mandata Andreja Plenkovića i njegova kabineta, ali i kako ocjenjuju predsjednika Republike Zorana Milanovića. </p><h2>Hoće li druga Plenkovićeva Vlada bi uspješnija od prve?</h2><p>Ispitanici su podijeljeni po pitanju smatraju li da će ova Vlada biti uspješnija od prethodne. No, najviše je onih koji smatraju da će biti znatno ili djelomice uspješnija od prethodne postave u Banskim dvorima – tako misli gotovo 40 posto ispitanika.</p><p>Da će biti jednako uspješna odnosno neuspješna stav je trećine ispitanika, dok petina poručuje: 15. Vlada bit će djelomice ili znatno neuspješnija od prethodne. Vidimo da ima i onih koji ne očekuju ništa, odnosno ne znaju. </p><p>Optimizam je najvidljiviji očekivano kod birača HDZ-a, najmanje ga je kod oporbe, no čak i među biračima oporbenih stranaka nema dominantnog stava da će nova Vlada biti neuspješnija od prethodne. </p><p>Dominantan je zato stav, i među oporbenim strankama, da će Vlada odraditi puni četverogodišnji mandat. Vidimo da to misli gotovo 73 posto svih ispitanika. Manje od petine u to ne vjeruje, ne zna 8,3 posto. </p><h2>Što će od obećanog ispuniti Plenkovićeva Vlada?</h2><p>Prvo iz izbornog programa, sada iz programa Vlade, građanima su poznati zadani ciljevi, a od najistaknutijih ponuđenih, najviše ispitanika vjeruju da će se realizirati ova tri obećanja: Da će se minimalna plaća povećati na 4250 kuna vjeruje nešto više od petine ispitanika. Nešto je manje onih koji smatraju da će PDV na hranu pasti s 25 posto na 13 posto, a da će mirovine rasti za 10 posto vjeruje upravo 10 posto ispitanika.</p><p>9,4 posto vjeruje da će se ostvariti 50.000 stipendija za učenike i studente, 7 posto da će biti rasta prosječne plaće na 7.600 kuna, 6,4 posto da će se ostvariti povećanje poljoprivredne proizvodnje za 30 posto, a 2 posto da će se stvoriti uvjeti za 100.000 novih radnih mjesta. </p><p>Nešto više od 20 posto ispitanika smatra da Vlada neće provesti niti jedno od najzvučnijih obećanja. </p><p>Najviše ispitanika smatra da ova tri obećanja Vlada - neće ispuniti. Da Vlada neće stvoriti uvjete za 100 tisuća novih radnih mjesta stav je trećine ispitanika. Kao drugi cilj koji neće biti realiziran ispitanici navode obećanje o rastu prosječne plače na 7600 kuna, a treći je povećanje poljoprivredne proizvodnje za 30 posto.</p><p>5,6 posto vjeruje da neće biti rasta mirovina za 10 posto, 3,8 posto da neće biti smanjenja PDV-a na hranu s 25 na 13 posto, 2,7 posto da neće biti rasta minimalne plaće na 4250 kn, a 2 posto da Vlada neće ostvariti obećanje o 50.000 stipendija za učenike i studente. </p><p>I ovdje istraživanje pokazuje petinu u Vladu "nevjernih" ispitanika.</p><h2>Kako građani ocjenjuju rad Zorana Milanovića?</h2><p>Birači su odgovorili i na pitanje kako ocjenjuju rad predsjednika Zorana Milanovića koji je na tu funkciju izabran početkom godine. </p><p>Njegovih sto dana je prošlo još krajem svibnja, a njegova ocjena u kolovozu je dobar (3)</p><p>Najrjeđa ocjena je odličan (5), tom ocjenom Zorana Milanovića ocjenjuje manje od 8 posto ispitanika. Četvorke mu daje nešto više od petine ispitanika, trojke su uvjerljivo najčešće, a nešto preko 20 posto rad predsjednika ocjenjuje s dovoljan (2). Da je njegov rad nedovoljan i zaslužuje jedinicu poruka je 14 posto ispitanika. Samo napomena da je istraživanje završeno dan prije obilježavanja Oluje, provedeno neposredno nakon verbalnog okršaja s premijerom Plenkovićem, te u vrijeme kada je potvrdio odlikovanja postrojbama HVO-a.</p><p>Kada bismo uspoređivali njegove ocjene od travnja do sada, doduše bez srpnja jer u izbornom mjesecu njegov rad nije ocijenjen, vidimo da je prije četiri mjeseca imao nategnutu ali ipak vrlo dobru ocjenu koja je padala, no pad je, barem zasad, zaustavljen.</p><p><em>Napomena: Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 1. do 4. kolovoza 2020. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetnih građana Republike Hrvatske.</em></p><p><em>Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.</em></p>